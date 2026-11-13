Ungewöhnliche Bedingung für einen Job mit kostenloser Wohnung in Deutschland bekannt

In Deutschland gibt es ein ungewöhnliches Stellenangebot. Für den fast 900 Jahre alten Blauen Turm in der Stadt Bad Wimpfen wird ein neuer Wächter gesucht. Das Interessanteste daran ist, dass dem Kandidaten, der diese Stelle antritt, eine 53 Quadratmeter große Wohnung direkt im Turm kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Der zukünftige Mitarbeiter muss jedoch die Nebenkosten selbst tragen.

Der Blaue Turm, der um das Jahr 1170 erbaut wurde und eine Höhe von fast 58 Metern hat, gilt als eines der wichtigsten historischen Wahrzeichen der Stadt. Früher war er Teil der Kaiserpfalz der Staufer und bewahrt bis heute seine historische Bedeutung.

Die Aufgaben des neuen Wächters beschränken sich nicht nur auf das Wohnen im Turm. Er muss Touristen und Besucher empfangen, Eintrittskarten verkaufen sowie für Ordnung und Sicherheit im Gebäude sorgen. Zudem erhält der Wächter einen Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf.

Die Wohnung im Turm ist 53 Quadratmeter groß und besteht aus einem Zimmer, einer Küche und einem Bad. Das Leben in diesem Turm bringt jedoch seine eigenen Herausforderungen mit sich. Um die Wohnung zu erreichen, müssen jedes Mal 134 Stufen bewältigt werden, da das historische Gebäude über keinen Aufzug verfügt.

Aus diesem Grund erwarten die Arbeitgeber vom zukünftigen Kandidaten eine gute körperliche Verfassung, Verantwortungsbewusstsein, einen freundlichen Umgang mit Menschen sowie ein Interesse an der Stadtgeschichte.

Derzeit ist die 75-jährige Blanka Knodel als Wächterin im Blauen Turm tätig. Sie lebt seit 1996 in diesem Turm und überwacht dessen historisches Erscheinungsbild sowie den täglichen Betrieb. Zudem hat sie ihre drei Kinder direkt in diesem Turm großgezogen.

Blanka Knodel wird ihre Tätigkeit am 10. Januar 2027 beenden. Aus diesem Grund ist geplant, einen neuen Wächter zu finden und einzuarbeiten; der Kandidat soll bis zum 1. März feststehen.

Es ist erwähnenswert, dass es in Deutschland schon früher ungewöhnliche Verkaufs- und Stellenangebote im Zusammenhang mit historischen Gebäuden gab. Zum Beispiel wurde kürzlich das 800 Jahre alte Schloss Schnaditz in Bad Düben im Bundesland Sachsen für nur 1 Euro zum Verkauf angeboten. Ein solcher Schnäppchenpreis hat jedoch eine spezielle Bedingung: Der Käufer muss das historische Bauwerk sanieren und restaurieren. Experten schätzten, dass für die vollständige Sanierung des Schlosses etwa 20 Millionen Euro erforderlich wären.

Darüber hinaus wurde in Tangerhütte in Sachsen-Anhalt eine ehemalige Fabrik aus dem 19. Jahrhundert für 1 Euro versteigert. Das 1842 gegründete Unternehmen war einst einer der größten Produktionsstandorte, der Produkte in Länder wie Japan, Ägypten und Argentinien exportierte.

Nach der Auflösung der Deutschen Demokratischen Republik stellte die Fabrik jedoch ihren Betrieb ein und verfiel allmählich. Wer sie kaufen möchte, muss sich um das historische Gebäude kümmern, insbesondere die Fassaden sichern und das Bauwerk für zukünftige Generationen erhalten.