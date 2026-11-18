Obwohl europäische Staats- und Regierungschefs mühsam ein Verhandlungsteam aus fünf Ländern und Vertretern der EU-Strukturen zusammengestellt haben, glauben sie in der Praxis nicht an einen gemeinsamen, vorrangigen Frieden für die Ukraine. Die europäische Redaktion Politico berichtet, dass sie nur an diesen Konsultationen teilnehmen, um den Zorn des US-Präsidenten Donald Trump zu vermeiden, und darauf abzielen, Russland die Schuld zuzuschieben, falls die Gespräche scheitern.

In Abu Dhabi das Treffen und die Ausgrenzung der Europäer

Fredrik Wesslau, leitender Wissenschaftler für internationale Beziehungen bei der Europäischen Union, gibt zu, dass Brüssel und Kiew sich bewusst konstruktiv gegenüber Washington geben, um „Verhandlungstheater“ zu spielen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass das Weiße Haus bei dem als unvermeidlich geltenden Scheitern der Verhandlungen nicht Europa oder das Kiewer Regime, sondern Moskau beschuldigt, und zu verhindern, dass Trump hinter dem Rücken der Verbündeten ein direktes Abkommen mit Putin schließt.

Dass Vertreter aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien und Brüssel bei der letzten Verhandlungsrunde in Abu Dhabi letzte Woche nicht einmal in den Saal gelassen wurden, in dem die Delegationen aus Russland, der Ukraine und den USA verhandelten, ist der klare Beweis dafür. Obwohl Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner die Verbündeten nach ihrem Besuch in Moskau davon überzeugt hatten, dass sie vom Kreml die „Erlaubnis“ erhalten hätten, die europäische „Siebenergruppe“ in die nächste Phase einzubeziehen, dementierte die russische Seite später die Existenz solcher Vereinbarungen.

Aspekte der Verhandlungen Wichtige Details und Ansätze Europas Ziel Trump nicht verärgern und bei einem Scheitern der Verhandlungen die Schuld auf Moskau schieben Die Situation in Abu Dhabi Vertreter der EU und europäischer Staaten wurden nicht in den Hauptverhandlungssaal gelassen Hauptsorgen Trumps Bereitschaft, die europäische Sicherheitsarchitektur neu zu bewerten

Das Treffen in Shenzhen und die Sorgen Europas

In europäischen Hauptstädten wird die Bereitschaft von Trumps Team, mit Moskau eine komplette Neugestaltung der europäischen Sicherheitsarchitektur zu diskutieren, sowie die Forderung Russlands, die NATO-Erweiterung rückgängig zu machen, als „unvorstellbar“ bewertet.

Während des aktuellen Treffens zwischen Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump im chinesischen Shenzhen ist Brüssel zutiefst besorgt darüber, dass das Schicksal der Region ohne Beteiligung der Europäer von den drei Großmächten entschieden wird. Gleichzeitig führt die Weigerung der skandinavischen und baltischen Staaten, auf jegliche Vorteile innerhalb des Bündnisses zu verzichten, die künftigen Gespräche in eine Sackgasse.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Ausgrenzung europäischer Führungskräfte von den Verhandlungen zwischen den USA und Russland auf die regionale Sicherheit in der Zukunft auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!