Der bekannte usbekische Kämpfer Bogdan Guskov, der im Halbschwergewicht der UFC erfolgreich ist, hat sich an seinen kommenden Gegner, den ehemaligen Mittelgewichtschampion, Robert Whittakerüber soziale Medien mit einer ironischen und einzigartigen Botschaft gewandt.

«Du hast dich entschieden, gegen mich zu kämpfen»

Unser Landsmann wandte sich auf seinem Instagram-Account an den ehemaligen australischen Champion und hinterließ den folgenden kurzen, aber scharfen Satz:

«Robert, wir hätten Freunde sein können, aber du hast dich entschieden, gegen mich zu kämpfen.» — Bogdan Guskov

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