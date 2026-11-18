Bogdan Guskov sendet Nachricht an seinen kommenden Gegner Robert Whittaker
Der bekannte usbekische Kämpfer Bogdan Guskov, der im Halbschwergewicht der UFC erfolgreich ist, hat sich an seinen kommenden Gegner, den ehemaligen Mittelgewichtschampion, Robert Whittakerüber soziale Medien mit einer ironischen und einzigartigen Botschaft gewandt.
«Du hast dich entschieden, gegen mich zu kämpfen»
Unser Landsmann wandte sich auf seinem Instagram-Account an den ehemaligen australischen Champion und hinterließ den folgenden kurzen, aber scharfen Satz:
«Robert, wir hätten Freunde sein können, aber du hast dich entschieden, gegen mich zu kämpfen.»
— Bogdan Guskov
Details zum großen Showdown in Sydney
Wir erinnern daran, dass dieses prinzipielle Duell zwischen Bogdan Guskov und Robert Whittaker am 7. Februar 2027 im Rahmen des Turniers UFC Fight Night 298 im australischen Sydney stattfinden wird. Der Kampf wird im Halbschwergewicht ausgetragen.
Statistiken
Details und Informationen
Kämpfer
Bogdan Guskov (Usbekistan) vs Robert Whittaker (Australien)
Kampfdatum
7. Februar 2027
Ort
Sydney, Australien
Turnier
UFC Fight Night 298
Gewichtsklasse
Halbschwergewicht (bis 93 kg)
Was hatte Whittaker zuvor gesagt?
Zuvor hatte Robert Whittaker in seinem Podcast betont, dass er zum ersten Mal seit über 10 Jahren wieder in seiner Heimatstadt Sydney kämpft. Er bezeichnete Guskov als gefährlichen Gegner, der groß gewachsen ist, eine große Reichweite hat und für das Halbschwergewicht über eine sehr starke Schlagkraft verfügt. Nun hat der usbekische Knockout-Spezialist selbst damit begonnen, vor dem Betreten des Oktagons psychologischen Druck auf seinen Gegner auszuüben.
Glauben Sie, dass der Kampf in Sydney nach dieser Aussage von Bogdan Guskov noch intensiver wird und unser Landsmann Whittaker ausknocken kann?
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