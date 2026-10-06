Albtraum für Drohnen und Marschflugkörper: Türkei liefert Korkut-Flugabwehrsysteme an die Ukraine

·4·Welt
Albtraum für Drohnen und Marschflugkörper: Türkei liefert Korkut-Flugabwehrsysteme an die Ukraine

Der türkische Rüstungsgigant Aselsan hat eine Charge von Korkut selbstfahrenden Flugabwehrkanonenpanzern an die Ukraine übergeben, die für den Abschuss von Luftzielen in geringer Reichweite konzipiert sind. Dies berichtete das einflussreiche, auf den Nahen Osten spezialisierte Portal Middle East Eye unter Berufung auf militärische Quellen.

Laut dem Bericht zielt Ankara mit dieser Lieferung darauf ab, die Produkte seiner nationalen Rüstungsindustrie unter intensiven realen Kampfbedingungen zu testen und deren tatsächliche Wirksamkeit zu bewerten.

Wie funktioniert das Korkut-System und was kann es leisten?

Das Korkut-System wurde speziell entwickelt, um Drohnen, die zur Hauptbedrohung moderner Kriege geworden sind, sowie tief fliegende Raketen effektiv zu bekämpfen:

  • Zusammensetzung des Systems: Eine vollständige Korkut-Batterie besteht aus drei Kampfgeschützen und einem mobilen Führungs- und Kontrollpunkt (Radareinheit);

  • Bewaffnung und Schlagkraft: Die Kampffahrzeuge sind mit 35-mm-Zwillingsmaschinenkanonen ausgestattet, die durch ein Schnellfeuersystem und spezielle Splittergranaten eine massive Abwehrwand in der Luft erzeugen;

  • Zielkategorie: Das System ist hochwirksam bei der Zerstörung von Kamikaze-Drohnen (UAVs), Hubschraubern, tief fliegenden Marschflugkörpern sowie präzisionsgelenkter Luft-Boden-Munition auf kurze Distanz.

Umfang und geopolitische Interessen

Quellen zufolge hat Aselsan in diesem Jahr eine „geringe Anzahl“ dieser Systeme an die Ukraine geliefert, wobei die genaue Stückzahl aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurde:

  • Stärkung der Luftverteidigung: Die türkische Seite erwartet, dass diese modernen Geräte als wichtiger zusätzlicher Schutzschild beim Schutz von Städten und strategischen Objekten vor Drohnenangriffen dienen werden;

  • Exportpotenzial: Positive Ergebnisse beim Abschuss von Drohnen auf dem realen Schlachtfeld werden die Position der Korkut-Systeme auf dem internationalen Waffenmarkt künftig drastisch stärken.

NATO-Übungen in der Ägäis und im Schwarzen Meer

Das regionale Engagement der Türkei beschränkt sich nicht nur auf den Rüstungshandel. Wie bereits bekannt wurde, ist Ankara vom 6. bis 16. Oktober Gastgeber der groß angelegten internationalen NATO-Minenabwehrübung „Nusret“ im Becken der Ägäis und des Schwarzen Meeres.

An diesen maritimen Manövern nehmen neben internationalen Verbündeten auch ukrainische Militärvertreter als offizielle Beobachter teil. Dies festigt die strategische Rolle der Türkei als führender Vermittler und ausgleichende Kraft in der Sicherheitsarchitektur des Schwarzen Meeres weiter.

AselsanKorkutUkraineNATORüstung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Selenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht RusslandSelenskyj bittet Verbündete um Patriot-Raketen und droht Russland20 August 23:20„Neue Waffe!“: Pentagon kauft Raketen zur Zerstörung beweglicher Ziele„Neue Waffe!“: Pentagon kauft Raketen zur Zerstörung beweglicher Ziele17 September 21:25Belarus verlegt Truppen an die Grenze zu Polen und Litauen: Ist die „Achillesferse“ der NATO eingekesselt?Belarus verlegt Truppen an die Grenze zu Polen und Litauen: Ist die „Achillesferse“ der NATO eingekesselt?17 September 14:50Pentagon schließt 21-Milliarden-Dollar-Vertrag: Droht der US-Armee ein Waffenmangel?Pentagon schließt 21-Milliarden-Dollar-Vertrag: Droht der US-Armee ein Waffenmangel?29 September 10:06Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zuUkraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zu20 August 22:56Krieg in der Straße von Hormus und im Golf von Oman: USA versenken iranischen Tanker mit 4 RaketenKrieg in der Straße von Hormus und im Golf von Oman: USA versenken iranischen Tanker mit 4 Raketen6 September 10:01
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?