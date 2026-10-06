Albtraum für Drohnen und Marschflugkörper: Türkei liefert Korkut-Flugabwehrsysteme an die Ukraine

Der türkische Rüstungsgigant Aselsan hat eine Charge von Korkut selbstfahrenden Flugabwehrkanonenpanzern an die Ukraine übergeben, die für den Abschuss von Luftzielen in geringer Reichweite konzipiert sind. Dies berichtete das einflussreiche, auf den Nahen Osten spezialisierte Portal Middle East Eye unter Berufung auf militärische Quellen.

Laut dem Bericht zielt Ankara mit dieser Lieferung darauf ab, die Produkte seiner nationalen Rüstungsindustrie unter intensiven realen Kampfbedingungen zu testen und deren tatsächliche Wirksamkeit zu bewerten.

Wie funktioniert das Korkut-System und was kann es leisten?

Das Korkut-System wurde speziell entwickelt, um Drohnen, die zur Hauptbedrohung moderner Kriege geworden sind, sowie tief fliegende Raketen effektiv zu bekämpfen:

Zusammensetzung des Systems: Eine vollständige Korkut-Batterie besteht aus drei Kampfgeschützen und einem mobilen Führungs- und Kontrollpunkt (Radareinheit);

Bewaffnung und Schlagkraft: Die Kampffahrzeuge sind mit 35-mm-Zwillingsmaschinenkanonen ausgestattet, die durch ein Schnellfeuersystem und spezielle Splittergranaten eine massive Abwehrwand in der Luft erzeugen;

Zielkategorie: Das System ist hochwirksam bei der Zerstörung von Kamikaze-Drohnen (UAVs), Hubschraubern, tief fliegenden Marschflugkörpern sowie präzisionsgelenkter Luft-Boden-Munition auf kurze Distanz.

Umfang und geopolitische Interessen

Quellen zufolge hat Aselsan in diesem Jahr eine „geringe Anzahl“ dieser Systeme an die Ukraine geliefert, wobei die genaue Stückzahl aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurde:

Stärkung der Luftverteidigung: Die türkische Seite erwartet, dass diese modernen Geräte als wichtiger zusätzlicher Schutzschild beim Schutz von Städten und strategischen Objekten vor Drohnenangriffen dienen werden;

Exportpotenzial: Positive Ergebnisse beim Abschuss von Drohnen auf dem realen Schlachtfeld werden die Position der Korkut-Systeme auf dem internationalen Waffenmarkt künftig drastisch stärken.

NATO-Übungen in der Ägäis und im Schwarzen Meer

Das regionale Engagement der Türkei beschränkt sich nicht nur auf den Rüstungshandel. Wie bereits bekannt wurde, ist Ankara vom 6. bis 16. Oktober Gastgeber der groß angelegten internationalen NATO-Minenabwehrübung „Nusret“ im Becken der Ägäis und des Schwarzen Meeres.

An diesen maritimen Manövern nehmen neben internationalen Verbündeten auch ukrainische Militärvertreter als offizielle Beobachter teil. Dies festigt die strategische Rolle der Türkei als führender Vermittler und ausgleichende Kraft in der Sicherheitsarchitektur des Schwarzen Meeres weiter.