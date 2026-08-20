Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zu

Das ukrainische Luftverteidigungssystem steht bei der Abwehr ballistischer Raketen vor erheblichen Schwierigkeiten. Der Verteidigungs- und Sicherheitsexperte des Guardian, Dan Sabbagh, führte diese Lage vor allem auf den Mangel an Abfangraketen für das Patriot-System zurück.

Besonders beunruhigend ist, dass hochschnelle ballistische Raketen bereits wenige Minuten nach einer Luftangriffswarnung ihr Ziel erreichen können.

Patriot-Raketen sind knapp

Dan Sabbagh schrieb, dass der Mangel an Abfangraketen die Verteidigung der Ukraine gegen ballistische Angriffe erheblich erschwert.

„Das Fehlen von Patriot-Abfangraketen erschwert den Schutz der Ukraine vor hochschnellen ballistischen Angriffen.“

Anfang dieses Monats wurde außerdem berichtet, dass die ukrainische Luftwaffe aus Sicherheitsgründen die Veröffentlichung von Angaben zur Zahl der von Russland abgefeuerten und abgeschossenen ballistischen Raketen eingestellt habe.

Selenskyj wandte sich erneut an die Partner

Nach einem weiteren russischen Raketenangriff brachte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut die Lieferung von Luftverteidigungssystemen und Abfangraketen an sein Land zur Sprache.

Er betonte, dass ballistische Raketen unter den derzeitigen Bedingungen eine der größten Bedrohungen für die Ukraine bleiben.

Selenskyjs Ansicht nach hängt der Schutz des Landes vor ballistischen Angriffen maßgeblich davon ab, dass Partnerstaaten Raketen für Patriot-Systeme liefern.

Russland meldete einen massiven Angriff auf Kiew und die Region

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums führten die russischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht einen massiven Angriff auf militärisch-industrielle Anlagen, Transport- und Logistikzentren sowie Lager in Kiew und der Region Kiew durch.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Angaben auf offiziellen Erklärungen der Kriegsparteien beruhen und unabhängige Quellen nicht immer jedes Ziel und die Folgen jedes Angriffs umgehend und vollständig überprüfen können.

Warum werden ballistische Raketen zur größten Gefahr?

Problem Folge für die Ukraine Hohe Raketengeschwindigkeit Sehr kurze Reaktionszeit Mangel an Abfangraketen Die Abwehr aller Angriffe ist schwierig Ballistische Flugbahn Spezielle Luftverteidigungssysteme sind erforderlich Anhaltende Angriffe Zunehmender Druck auf die Verteidigungsreserven

Damit wird die Luftverteidigung für die Ukraine erneut zu einem der dringendsten Themen. Die zentrale Frage lautet nun: Kann Kiew von seinen Partnern ausreichend Luftverteidigungssysteme und Abfangraketen erhalten?

Wie stark könnte die Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine Ihrer Meinung nach die Lage im Krieg beeinflussen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.