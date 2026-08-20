Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zu

·5·Welt
Ukraines größtes Problem: Bedrohung durch ballistische Raketen nimmt zu

Das ukrainische Luftverteidigungssystem steht bei der Abwehr ballistischer Raketen vor erheblichen Schwierigkeiten. Der Verteidigungs- und Sicherheitsexperte des Guardian, Dan Sabbagh, führte diese Lage vor allem auf den Mangel an Abfangraketen für das Patriot-System zurück.

Besonders beunruhigend ist, dass hochschnelle ballistische Raketen bereits wenige Minuten nach einer Luftangriffswarnung ihr Ziel erreichen können.

Patriot-Raketen sind knapp

Dan Sabbagh schrieb, dass der Mangel an Abfangraketen die Verteidigung der Ukraine gegen ballistische Angriffe erheblich erschwert.

„Das Fehlen von Patriot-Abfangraketen erschwert den Schutz der Ukraine vor hochschnellen ballistischen Angriffen.“

Anfang dieses Monats wurde außerdem berichtet, dass die ukrainische Luftwaffe aus Sicherheitsgründen die Veröffentlichung von Angaben zur Zahl der von Russland abgefeuerten und abgeschossenen ballistischen Raketen eingestellt habe.

Selenskyj wandte sich erneut an die Partner

Nach einem weiteren russischen Raketenangriff brachte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut die Lieferung von Luftverteidigungssystemen und Abfangraketen an sein Land zur Sprache.

Er betonte, dass ballistische Raketen unter den derzeitigen Bedingungen eine der größten Bedrohungen für die Ukraine bleiben.

Selenskyjs Ansicht nach hängt der Schutz des Landes vor ballistischen Angriffen maßgeblich davon ab, dass Partnerstaaten Raketen für Patriot-Systeme liefern.

Russland meldete einen massiven Angriff auf Kiew und die Region

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums führten die russischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht einen massiven Angriff auf militärisch-industrielle Anlagen, Transport- und Logistikzentren sowie Lager in Kiew und der Region Kiew durch.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Angaben auf offiziellen Erklärungen der Kriegsparteien beruhen und unabhängige Quellen nicht immer jedes Ziel und die Folgen jedes Angriffs umgehend und vollständig überprüfen können.

Warum werden ballistische Raketen zur größten Gefahr?

Problem

Folge für die Ukraine

Hohe Raketengeschwindigkeit

Sehr kurze Reaktionszeit

Mangel an Abfangraketen

Die Abwehr aller Angriffe ist schwierig

Ballistische Flugbahn

Spezielle Luftverteidigungssysteme sind erforderlich

Anhaltende Angriffe

Zunehmender Druck auf die Verteidigungsreserven

Damit wird die Luftverteidigung für die Ukraine erneut zu einem der dringendsten Themen. Die zentrale Frage lautet nun: Kann Kiew von seinen Partnern ausreichend Luftverteidigungssysteme und Abfangraketen erhalten?

Wie stark könnte die Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine Ihrer Meinung nach die Lage im Krieg beeinflussen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken.

UkraineRusslandWolodymyr SelenskyjKiewPatriot
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Dutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerDutzende aalähnliche Fische kippen in der U-Bahn aus einem EimerHeute, 21:32Betrunkene Ukrainerin, die einen Polizisten biss, aus Polen abgeschobenBetrunkene Ukrainerin, die einen Polizisten biss, aus Polen abgeschobenHeute, 17:19„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...„Muslime stehen uns näher als Katholiken“: Mikhalkovs kontroverse Meinung...Heute, 17:15Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?Wie bewertete ein Militärexperte Russlands Poseidon-System?Heute, 17:06US-Staatsverschuldung erreicht neuen RekordUS-Staatsverschuldung erreicht neuen RekordHeute, 14:45JD.com eröffnet 24-Stunden-Roboter-Café in PekingJD.com eröffnet 24-Stunden-Roboter-Café in PekingHeute, 13:10
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert