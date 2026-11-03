Werden die Staatschefs von Russland, den USA und China im November an einem Tisch sitzen?

Die Vorbereitungen für hochrangige Verhandlungen, die einen gewaltigen Wendepunkt in der Weltpolitik markieren könnten, haben offiziell begonnen. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bestätigte gegenüber der einflussreichen britischen Publikation Financial Times in einem Interview, dass diplomatische Bemühungen zur Organisation eines dreiseitigen Treffens der Staatschefs von Russland, den USA und China – Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping – im Gange sind.

Dieser historische Gipfel soll im Rahmen des Forums der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfinden, das im November in der chinesischen Stadt Shenzhen geplant ist.

„Die Vorbereitungen laufen bereits“: Die Positionen des Kremls und der Parteien

Die Tagesordnung der Verhandlungen in diplomatischen Kreisen wird aktiv diskutiert:

Offizielle Erklärung des Kremls: „Die Arbeiten zur Organisation eines solchen Treffens sind bereits im Gange“, teilte Dmitri Peskow mit;

Chinas vorsichtige Diplomatie: Das chinesische Außenministerium teilte in einer Antwort auf eine Anfrage der FT mit, dass Peking in regelmäßigem Kontakt mit den relevanten Parteien bezüglich eines Treffens der Staatschefs von China und Russland stehe, vermied es jedoch vorerst, das trilaterale Format unter Beteiligung von Trump offen zu erwähnen;

Anfrage an das Weiße Haus: Die Financial Times hat eine offizielle Anfrage an die US-Administration bezüglich der Details des bevorstehenden Treffens und der endgültigen Pläne Washingtons gesendet.

Schauplatz des APEC-Gipfels: Die große Intrige im November

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Treffen zustande kommt, wird durch eine Reihe diplomatischer Schritte untermauert:

Zeit und Ort des Forums: Der nächste Gipfel der APEC-Führer findet am 18. und 19. November in Shenzhen statt, das als technologisches Zentrum Chinas gilt;

Trumps Initiative: Zuvor hatte Donald Trump die Idee geäußert, ein trilaterales Treffen mit den Staatschefs von Russland und China direkt auf chinesischem Boden abzuhalten;

Dialog über Sonderbeauftragte: Der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, betonte, dass Wladimir Putin während seines Treffens mit Steve Witkoff, dem Sonderbeauftragten des US-Führers, die Möglichkeiten für einen trilateralen Dialog mit Xi Jinping und Trump im Rahmen des November-Forums erörtert habe;

Endgültige Einigung steht aus: Der stellvertretende russische Außenminister Andrei Rudenko merkte an, dass noch keine endgültige offizielle Bestätigung für ein persönliches Treffen der Staatschefs unterzeichnet wurde, die Diskussionen jedoch intensiv fortgesetzt werden.

Sollten die Staatschefs der drei großen Atommächte an einem Tisch zusammenkommen, wird dies als das bedeutendste geopolitische Ereignis des letzten Jahrzehnts erwartet und könnte ein entscheidender Schritt zur Entschärfung komplexer Krisen in den internationalen Beziehungen sein.