Putin ordnet Beschäftigung für Soldaten an, die von der Front zurückkehren

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Putin ordnet Beschäftigung für Soldaten an, die von der Front zurückkehren

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, die Regierung des Landes müsse schon jetzt ernsthafte Vorbereitungen treffen, um die große Zahl der aus dem Kriegsgebiet zurückkehrenden Soldaten aufzunehmen und ihnen angemessene Arbeitsplätze zu bieten. Bei einer Sitzung des Rates für strategische Entwicklung und nationale Projekte betonte der Kremlchef, dass dieses Problem im Voraus gelöst werden müsse.

„Sie werden mit gesundem Ehrgeiz zurückkehren“: Putins zentrale Aussage

Der russische Präsident ging auf die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben ein, die nach dem Ende der Kampfhandlungen auf die Gesellschaft zukommen werden:

„Es gibt noch ein weiteres ernstes Problem, das unweigerlich entstehen wird. Es geht um die Rückkehr unserer jungen Männer von der Front, wenn die spezielle Militäroperation beendet ist. Es sind sehr viele Menschen, für die Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Sie werden mit gesundem Ehrgeiz in die Gesellschaft zurückkehren. Das ist eine sehr große und ernste Aufgabe. Deshalb müssen wir uns gründlich und im Voraus darauf vorbereiten“, sagte er Wladimir Putin.

Schwerpunkte für die Rehabilitation und Wiedereingliederung von Soldaten

Bereich

Geplante Maßnahmen

Hauptaufgabe

Eine große Zahl von Soldaten, die von der Front zurückkehren, mit angemessenen Arbeitsplätzen versorgen

Soziale Unterstützung

Kriegsteilnehmern und ihren Familien umfassende staatliche Unterstützung gewähren

Integration in die Gesellschaft

Beschäftigungsmöglichkeiten im öffentlichen und privaten Sektor schaffen und dabei den gesunden Ehrgeiz der Soldaten berücksichtigen

Vorbereitungszeitraum

Vorausschauende Planung bis zum vollständigen Ende des Konflikts

Unterstützung der Familien — oberste Priorität

Wladimir Putin erklärte, dass die soziale und materielle Unterstützung von Kriegsteilnehmern und ihren Familien weiterhin zu den wichtigsten Prioritäten der staatlichen Politik gehören werde. Experten zufolge könnte die Rückkehr Hunderttausender Soldaten ins zivile Leben zu einer enormen Herausforderung für die russische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt werden.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Rückkehr großer Zahlen von Soldaten von der Front ins zivile Leben und ihre Beschäftigung auf den russischen Arbeitsmarkt auswirken?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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