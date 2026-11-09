Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?

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Wird es die Weltordnung verändern: Was will Trump mit Putin und Xi Jinping vereinbaren?

US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Erklärung abgegeben, die auf der globalen geopolitischen Bühne für großes Aufsehen gesorgt hat. Der Chef des Weißen Hauses kündigte an, dass er im Rahmen seines erwarteten Besuchs in China ein trilaterales Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping plant.

In seiner Rede, die live über den offiziellen YouTube-Kanal des Weißen Hauses übertragen wurde, enthüllte Trump auch die Hauptagenda für dieses potenzielle Treffen, bei dem die Staats- und Regierungschefs der drei mächtigsten Nationen der Welt zusammenkommen würden.

Trumps Erklärung und die wichtigsten Details

Die Rede des Chefs des Weißen Hauses konzentrierte sich in einer Zeit zunehmender internationaler Sicherheitsbedenken und eines nuklearen Wettrüstens auf die folgenden wichtigen Aspekte:

  • Plan für das „Troika“-Treffen: In seiner Rede erklärte Trump: «Ich denke, ich werde ein Treffen mit Xi und Putin haben», und drückte damit seinen festen Wunsch aus, einen trilateralen Dialog zu führen;

  • Hauptthema — Denuklearisierung: Der US-Präsident betonte, dass die Frage der globalen nuklearen Abrüstung (Denuklearisierung) eine Priorität auf der Agenda des Gipfels sein werde: «Wir werden viele Themen im Detail besprechen, einschließlich des Themas Denuklearisierung»;

  • Ort — China: Dass das Treffen voraussichtlich in Peking stattfinden wird, zeigt, dass sich das Zentrum des diplomatischen Gleichgewichts in die asiatische Region verlagert.

Globale Bedeutung: Warum ist dieses Treffen wichtig?

Das Zusammenkommen der Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands und Chinas an einem Tisch könnte das größte diplomatische Ereignis der letzten Jahre werden:

Faktor

Bedeutung und erwartete Auswirkungen

Nukleare Sicherheit

In einer Zeit, in der Verträge zur Rüstungskontrolle ins Stocken geraten sind, könnte eine Vereinbarung der „Großen Drei“ eine wichtige Garantie darstellen.

Geopolitische Spannungen

Eine Gelegenheit, den Konflikt um die Ukraine, die Taiwan-Frage und die Spannungen im Nahen Osten zu entschärfen.

Wirtschaftsbeziehungen

Eine direkte Plattform zur Erörterung von Handelszöllen, Sanktionen und Sanktionsdruck zwischen den USA, China und Russland.

Reaktion der internationalen Gemeinschaft und des Kremls

Obwohl Peking und Moskau noch keine offizielle Bestätigung zu den genauen Daten und dem Format dieses Treffens bekannt gegeben haben, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zuvor, dass ein mögliches Treffen der Staatschefs von Russland, China und den USA im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit stehen würde.

Sollten die Parteien diesem Format offiziell zustimmen, wird erwartet, dass der Gipfel in China zum entscheidendsten Ort für geopolitische Verhandlungen der kommenden Jahre wird.

Donald TrumpWladimir PutinXi JinpingDenuklearisierungGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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