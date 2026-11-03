Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?

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Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?

In der chinesischen Technologie- und Wirtschaftsmetropole Shenzhen wurden beispiellose Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, bevor ein mögliches hochrangiges Treffen der drei Staatschefs Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping stattfindet.

Laut Foto- und Videomaterial, das in lokalen Medien und sozialen Netzwerken verbreitet wurde, hat die Kontrolle über alle Arten von Klingen, Schneidewerkzeugen und Hiebwaffen auf Märkten und in Geschäften ein erstaunliches Ausmaß erreicht: Metzger- und Hackmesser an Fleischständen sind mit speziellen Ketten, Stahldrähten und Vorhängeschlössern fest an Tischen und Arbeitsplatten befestigt.

Strenge Maßnahmen: Warum wurden sogar Fleischermesser verschlossen?

Die Bilder, die in den Netzwerken für hitzige Diskussionen sorgten, zeigen die hohe Vorsicht der chinesischen Sicherheitsdienste:

  • Angekettete Messer: An den Fleischständen sind riesige Hackmesser mit robusten Sicherheitskabeln und Schlössern an Holzblöcken befestigt, sodass es absolut unmöglich ist, sie vom vorgesehenen Bereich zu entfernen oder mitzunehmen.

  • Strenge Inventur von Klingen: In Geschäften rund um die Veranstaltungsorte des Gipfels wurden Beschränkungen für den freien Verkauf von Küchenmessern, Scheren und anderen Schneidewerkzeugen eingeführt, wobei die Verkäufer zur strikten Einhaltung der Regeln aufgefordert werden.

  • Verstärktes Regime in der Stadt: Neben der Kontrolle von Hieb- und Stichwaffen wurden Polizeipatrouillen, Dokumentenkontrollposten und die Empfindlichkeit der Videoüberwachung auf den Straßen auf das höchste Niveau angehoben.

Globaler Gipfel und Chinas Sicherheitsstandard

Das in Shenzhen erwartete Treffen gilt als potenzieller Wendepunkt für die Weltpolitik und Wirtschaft:

  • Drei große Staatschefs an einem Ort: Das Zusammentreffen der Staatschefs der USA, Russlands und Chinas in einer Stadt erfordert die weltweit höchsten Sicherheitsprotokolle.

  • Das Prinzip „Null Risiko“: Die chinesische Regierung wendet bei wichtigen globalen politischen Konferenzen üblicherweise den „Null-Risiko“-Standard (absolute Sicherheit) an, um jede potenzielle Bedrohung oder jeden Zwischenfall zu verhindern.

  • Bedeutung historischer Verhandlungen: Bei Treffen, die die künftige Entwicklung der internationalen Beziehungen bestimmen, hat die lokale Regierung alle präventiven Mechanismen vollständig aktiviert, um die Sicherheit in keiner Weise zu gefährden.

ShenzhenDonald TrumpWladimir PutinXi JinpingSicherheit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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