Haus einer Bloggerin, die ihren Reichtum im Internet zur Schau stellte, ausgeraubt

In Indien wurde in das Haus einer Frau eingebrochen, die ihre Schmuckstücke und Wertsachen gerne in den sozialen Medien präsentierte. Bei dem Vorfall wurden zahlreiche wertvolle Gegenstände, darunter Schmuck und Bargeld, entwendet.

Rachna Gurjar ist eine indische Influencerin, die durch das Zeigen von Bargeld, Gold und Schmuck auf YouTube und anderen sozialen Netzwerken bekannt wurde. Kürzlich verlor sie durch Einbrecher, die in ihr Haus eindrangen, ihren wertvollen Schmuck und andere Besitztümer.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht, als Gurjar und ihre Familienmitglieder in ihrem Haus im Distrikt Shivpuri im Bundesstaat Madhya Pradesh schliefen.

Eine Gruppe unbekannter Personen durchschnitt den Zaun um das Grundstück und drang in den Hof ein. Danach betraten sie das Haus und schlossen die Tür des Zimmers, in dem die Familie schlief, von außen ab.

Die Influencerin gab an, dass sie und ihr Ehemann gegen 04:00 Uhr merkten, dass etwas nicht stimmte. Einer von ihnen wachte auf und bemerkte, dass die Zimmertür verschlossen war. Sie versuchten, die Tür zu öffnen, stellten jedoch fest, dass sie verriegelt war, was sie beunruhigte. Daraufhin riefen sie Verwandte an, die im Nachbarhaus wohnten, und teilten ihnen mit, dass sie im Zimmer eingesperrt seien.

Nachdem Rachna und ihr Ehemann schließlich aus dem Zimmer entkommen konnten, stellten sie fest, dass in das Haus eingebrochen worden war. Die Aufbewahrungsorte waren durchwühlt, Schmuck und Bargeld fehlten. Sogar eine Packung Energy-Drinks wurde von den Dieben mitgenommen.

Rachna Gurjar teilte mit, dass der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände 8–10 Lakh Rupien, also etwa 8.000–10.500 US-Dollarbetrug.

„Sie haben uns im Zimmer eingesperrt und dann den Raub begangen. Sie haben Gold, Silberschmuck, Bargeld und eine Packung Energy-Drinks mitgenommen. Der Gesamtwert betrug etwa 8–10 Lakh Rupien. Außerdem haben sie die Ausrichtung der CCTV-Kameras geändert, damit ihre Gesichter nicht gefilmt werden. Wahrscheinlich haben sie das mit einem Lathi, einem Bambusstab, gemacht“, sagte Gurjar.

Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet. Die Identität der Verdächtigen ist bisher nicht geklärt.

Einer der Hauptansätze der Ermittler steht im Zusammenhang mit der Aktivität von Rachna Gurjar in den sozialen Medien. Die Influencerin hatte kürzlich Videos in ihrem Haus gedreht, in denen sie Schmuck und Bündel von Bargeld präsentierte. Sie hat in den sozialen Netzwerken fast 100.000 Follower.

Die Polizei vermutet, dass genau solche Posts und Videos die Aufmerksamkeit der Diebe auf sich gezogen haben und der Grund dafür sein könnten, dass ihr Haus zum Ziel wurde.

Derzeit versucht die Polizei, die maskierten Personen zu identifizieren, die von Rachnas Überwachungskameras aufgezeichnet wurden. Der Vorfall löste unter Internetnutzern eine hitzige Debatte über die Sicherheit bei der Zurschaustellung von Reichtum, Wertsachen und Wohnverhältnissen in sozialen Medien aus.