Besitzer eines mit 3400 Kussabdrücken bedeckten Autos mit Geldstrafe belegt

In der Stadt Gwalior im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh kam ein ungewöhnlicher „Stunt“, der für soziale Medien inszeniert wurde, den Autobesitzer teuer zu stehen. Dies berichtete India Today.

Das Auto von Aditya Sikarvar wurde von seiner Freundin mit etwa 3400 Lippenstift-Kussabdrücken bedeckt. Berichten zufolge ließ sie sich von einem Social-Media-Trend aus dem Ausland inspirieren und beschloss, das Auto auf einzigartige Weise zu verzieren. Sie verbrachte fast vier Stunden damit, Tausende von kussförmigen Abdrücken auf den Türen, der Motorhaube, dem Kofferraum und den Säulen des Wagens anzubringen.

Fotos und Videos des ungewöhnlichen Autos verbreiteten sich schnell auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken und sammelten Millionen von Aufrufen. Das virale Video erregte jedoch auch die Aufmerksamkeit der Verkehrspolizei von Gwalior. Die Beamten identifizierten das Fahrzeug anhand des im Video sichtbaren Kennzeichens und fanden es im Gebiet Tatipur.

Die Polizei erklärte, dass das Video auch zeigte, wie das Auto auf den Straßen der Stadt fuhr, und dass eine solche Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes gegen die Verkehrsregeln verstoßen könnte. Daraufhin wurde Aditya auf die Polizeiwache geladen und mit einer Geldstrafe von 5500 Rupien belegt.

Darüber hinaus forderte die Polizei, alle Lippenstiftabdrücke zu entfernen und das Auto zu reinigen. Aditya gab seinen Fehler zu und versicherte, eine solche Aktion nicht zu wiederholen.

So endete eine ungewöhnliche Idee, die darauf abzielte, mehr Aufrufe in sozialen Medien zu sammeln, für den Besitzer mit einer unerwarteten Geldstrafe.