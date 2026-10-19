Blogger, der Menschen in Paris mit einer Spritze erschreckte, zu Haftstrafe verurteilt

Ein französischer TikTok-Blogger wurde zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Menschen auf den Straßen von Paris mit einer leeren Spritze erschreckt hat, indem er so tat, als würde er sie injizieren. Seine in den sozialen Medien verbreiteten Videos lösten in der Öffentlichkeit heftige Empörung aus.

Der Blogger, bekannt unter dem Pseudonym Amin Mojito und mit bürgerlichem Namen Ilan M., erlangte Berühmtheit, nachdem er Videos ins Internet gestellt hatte, in denen er versuchte, zufällige Passanten auf den Straßen von Paris mit einer Spritze zu stechen. Diese Vorfälle ereigneten sich in einer Zeit, in der die Angst vor Spritzenangriffen in der Bevölkerung ohnehin groß war.

Dem Blogger wurde „Gewalt mit einer Waffe, die nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit führte“ vorgeworfen. Dennoch versuchte er, sein Handeln zu rechtfertigen, und behauptete, er habe niemanden verletzen wollen. Er betonte, er habe solche Streiche in Videos aus anderen Ländern, darunter Spanien und Portugal, gesehen und sie nachgeahmt, um bekannt zu werden.

Die Staatsanwaltschaft stellte jedoch fest, dass diese „Scherze“ bei einigen Opfern schwerwiegende psychische Auswirkungen hatten. Einige Menschen mussten sich sogar in ärztliche Behandlung begeben, um ihren psychischen Zustand überprüfen zu lassen.

„Ich habe an mich gedacht, nicht an andere“

Ilan M. drückte während des Prozesses sein Bedauern über seine Taten aus. Er gab zu, Videos aus dem Internet nachgeahmt zu haben, und sagte, er habe nicht darüber nachgedacht, wie schwerwiegend sich diese Handlungen auf andere auswirken könnten.

„Ich hatte die schreckliche Idee, solche Streiche durchzuführen, indem ich Dinge nachahmte, die ich im Internet in Spanien und Portugal gesehen hatte. Ich habe nicht gedacht, dass es Menschen schaden könnte. Das war mein Fehler – ich habe nicht an andere gedacht, ich habe nur an mich gedacht“, sagte Ilan M. vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass bei den Aktionen des Bloggers niemand tatsächlich injiziert wurde. Der 27-Jährige hatte die Schutzkappe der Spritze nicht entfernt. Die Anklage argumentierte jedoch, dass er, unabhängig davon, ob er vorsätzlich handelte oder sich der Konsequenzen nicht bewusst war, eine Atmosphäre der Angst schuf, die Angriffe auf Fremde begünstigte.

Viele Opfer dieser Streiche erlitten ein psychisches Trauma. Eines der Opfer verglich den Moment, in dem es glaubte, mit einem Virus infiziert worden zu sein, mit einem „Albtraum“.

Das Gericht bewertete die Handlungen des Bloggers als schwerwiegend

Der Anwalt von Amin Mojito bat das Gericht um Milde. Der Richter kam jedoch zu dem Schluss, dass das Verhalten des Bloggers zur Verstärkung der Angststimmung in der Gesellschaft beigetragen habe. Interessanterweise war die Zahl der offiziellen Polizeianzeigen zu seinen Taten nicht hoch.

Laut Gerichtsurteil wurde Ilan M. zu 12 Monaten Haft verurteilt. Sechs Monate davon muss er tatsächlich im Gefängnis verbüßen, die restlichen sechs Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Dieser Vorfall hat gezeigt, dass Streiche, die nur dazu dienen, in sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit zu erregen, schwerwiegende Folgen haben können. Insbesondere Handlungen, die das Leben und die Sicherheit von Menschen bedrohen, können nicht einfach als Unterhaltungsvideos akzeptiert werden.