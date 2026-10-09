Iran meldet 2,5-fache Steigerung der Waffenproduktion

Der Iran verfügt über ausreichende Kapazitäten zur Waffenproduktion, um den Bedarf für langwierige militärische Operationen zu decken. Dies teilte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Reza Talaiy-Nik, in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehen mit.

Ihm zufolge ist das Volumen der Waffenproduktion im Iran während der militärischen Aktionen gegen die USA um das 2,5-Fache gestiegen. Das Land hat zudem vorsorglich Produktionsreserven vorbereitet, um eine kontinuierliche Herstellung militärischer Güter zu gewährleisten.

Talaiy-Nik betonte, dass fast 9.000 Unternehmen freiwillig in den Prozess der Rüstungsproduktion eingebunden wurden. Damit strebt der Iran eine Erweiterung der Produktionskapazitäten seiner Verteidigungsindustrie an.

Er merkte an, dass Experten des Verteidigungsministeriums mit Vertretern der Raketensysteme, unbemannten Luftfahrzeuge sowie der Marine- und Luftstreitkräfte zusammenarbeiten. Der Fokus liegt auf der Modernisierung von Waffen und militärischer Ausrüstung auf Basis von Kampferfahrungen sowie der Entwicklung von Gegenmaßnahmen gegen neue Bedrohungen.

Der Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums erklärte, dass das Land die Deckung des Bedarfs der eigenen Armee als vorrangige Aufgabe betrachtet. Gleichzeitig ist der Export von Verteidigungsgütern geplant, die über den internen Bedarf hinausgehen.

Laut der Erklärung der iranischen Seite zielt der Ausbau der militärischen Industrie des Landes darauf ab, die Waffenversorgung unter Bedingungen eines langwierigen Krieges aufrechtzuerhalten.