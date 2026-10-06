Der europäische Kontinent erlebt die größte und umfassendste Aufrüstungsphase seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Laut neuen Analysedaten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) und der NATO wird erwartet, dass die gesamten Militärausgaben der europäischen Staaten im Jahr 2026 574 Milliarden Euroerreichen werden.

Die Analyse der Zahlen zeigt, dass das Verteidigungsbudget des Kontinents vor nur fünf Jahren – im Jahr 2021 – bei 283 Milliarden Euro lag. In diesem kurzen Zeitraum ist das nominale Volumen der Ausgaben um satte 103 Prozent gestiegen.

Verhältnis zum BIP und Vergleichsdynamik mit den USA

Auch der Anteil der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaft hat sich grundlegend verändert:

Der BIP-Anteil ist drastisch gestiegen: Während die Militärausgaben 2021 durchschnittlich 1,64 Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachten, ist dieser Wert bis Ende 2026 auf 2,55 Prozent gestiegen;

Infrastrukturinvestitionen: Darüber hinaus leiten die Mitgliedstaaten weitere 1,4 Prozent ihres BIP in die Stärkung der militärischen Infrastruktur, Logistik und allgemeinen Sicherheit um;

Schnelleres Wachstum als in den USA: In den letzten fünf Jahren hat Europa seine Militärausgaben um netto 291 Milliarden Euro erhöht und damit verdoppelt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum ist das US-Verteidigungsbudget um 28 Prozent (in absoluten Zahlen um 199 Milliarden Euro) gewachsen.

Deutschland führt, beispielloser Sprung im Baltikum und in Polen

Bei der Betrachtung der einzelnen Länder zeigt sich die größte Veränderung des finanziellen Volumens in Deutschland:

Berlins 2,6-facher Sprung: Deutschland bleibt der klare Spitzenreiter in Europa beim Volumen der gesamten Militärausgaben. Das Land hat sein Verteidigungsbudget von 48 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 125 Milliarden Euro im Jahr 2026 gesteigert, was einer 2,6-fachen Erhöhung entspricht;

Rekord an der Ostflanke: In den Staaten an der NATO-Ostgrenze war das Wachstum noch drastischer. Polen hat sein Militärbudget um das 3,5-fache, Estland um das 3,6-fache und Litauen um satte 4,3-fache erhöht;

Das 5-Prozent-Ziel wurde als Erste erreicht: Polen und die baltischen Staaten haben das auf dem NATO-Gipfel 2025 festgelegte strategische Ziel – die Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 Prozent des BIP zu erhöhen – bereits deutlich vorzeitig in der Praxis erreicht.

Explosion der Einnahmen im militärisch-industriellen Komplex

Der drastische Anstieg der staatlichen Beschaffungen spiegelt sich auch deutlich im Finanzumsatz führender Verteidigungskonzerne wider:

Europäische Industrie: Die Einnahmen der großen europäischen Rüstungsunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro stiegen von 104 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf 166 Milliarden Euro ;

US-Giganten: Die Einnahmen der US-Verteidigungskonzerne weiteten sich im gleichen Zeitraum von 311 Milliarden Euro auf 427 Milliarden Euro aus.

Experten zufolge stellt die neue NATO-Vorgabe – 3,5 Prozent des BIP für militärische Kernbedarfe sowie 1,5 Prozent für Cybersicherheit, kritische Infrastruktur und zivile Vorsorge – sicher, dass sich das europäische Finanzsystem im nächsten Jahrzehnt kontinuierlich auf Verteidigung ausrichtet.