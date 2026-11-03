Die historische Erklärung, die auf dem 13. Gipfel der Organisation der Turkstaaten (OTS) im Oktober in Ankara verabschiedet wurde, zieht die Aufmerksamkeit internationaler politischer und militärischer Analysten auf sich.

Wie die einflussreiche türkische Milliyet berichtet, wurde am Rande des Gipfels in der türkischen Hauptstadt eine wichtige Initiative zur Gründung eines „OTS-Verteidigungsindustriekollegs“ unter der Schirmherrschaft Ankaras vorgeschlagen. Dieser Schritt ist von großer Bedeutung, da er darauf abzielt, Spezialisten der Mitgliedstaaten im Bereich der Militärindustrie und -technologie nach einheitlichen türkischen Standards auszubilden.

Strategischer Punkt in der Erklärung von Ankara

In dem von den Staats- und Regierungschefs aus Usbekistan, der Türkei, Aserbaidschan, Kirgisistan und Kasachstan unterzeichneten Abschlussdokument wurde dieses Bildungsprojekt wie folgt verankert:

Anweisung zur Prüfung der Möglichkeiten: Gemäß dem Text der Erklärung wurde den zuständigen staatlichen Stellen der Mitgliedsländer und dem OTS-Sekretariat empfohlen, die Möglichkeiten zur Ausarbeitung und Umsetzung eines Programms für das Verteidigungsindustriekolleg unter türkischer Schirmherrschaft sorgfältig zu prüfen.

Koordinierung der Verteidigungstechnologien: Das Projekt sieht vor, den Austausch von Erfahrungen und Technologien in den Bereichen Verteidigungsindustrie, Waffen der neuen Generation, unbemannte Systeme und Militärtechnik in einem einzigen Zentrum zu bündeln.

Qualität des Personals: Die Türkei beabsichtigt, auf der Grundlage von NATO-Standards und ihres eigenen fortschrittlichen militärisch-industriellen Komplexes eine einheitliche Plattform für technische Spezialisten der Turkstaaten zu schaffen.

Geopolitische Debatten: Ein Wirtschaftsprojekt oder eine versteckte militärische Annäherung?

Analysten äußern zwei gegensätzliche Ansichten über die Entwicklung der Organisation nach dieser Initiative:

Sorge vor einem „versteckten Militärzentrum“: Einige internationale Experten sind der Meinung, dass die Türkei unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und der Ausbildung von Personal die Organisation schrittweise in eine tiefere militärische Annäherung führt. Der Grund dafür ist, dass die Koordinierung von Verteidigungsexperten, technischen Systemen und Standards ein solides Fundament für eine künftige militärische Integration bildet.

Kasachstans feste Position: Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew betonte auf dem Gipfel in Ankara erneut, dass die OTS keineswegs ein Militärblock sei. Er unterstrich, dass die Organisation „kein Militärbündnis ist und auch in Zukunft nicht zu einem solchen werden darf“, und dass diejenigen, die das Gegenteil behaupten, künstlich Konflikte schüren wollten.

Logische Frage: Gleichzeitig stellt sich Beobachtern eine berechtigte Frage: Wenn die OTS nicht den Weg eines politisch-militärischen Bündnisses einschlagen will, warum legen die Mitgliedstaaten dann so großen Wert auf die Zusammenführung der Verteidigungsindustrie und die Gründung einer spezialisierten Militärakademie?

Für die Turkstaaten, einschließlich Usbekistan, bleibt der Bedarf an modernen Fachkräften in der Verteidigungsindustrie, die unabhängige Gewährleistung der nationalen Sicherheit und die Steigerung der Kapazitäten zur Herstellung von High-Tech-Waffen eine der obersten Prioritäten in der heutigen komplexen geopolitischen Lage.