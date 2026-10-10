„Kurioser“ Diebstahl in Vietnam schockiert das Netz (Video)

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„Kurioser“ Diebstahl in Vietnam schockiert das Netz (Video)

In Nha Trang, einer der beliebtesten Touristenstädte Vietnams, ereignete sich ein Verbrechen, das in der Geschichte der Kriminalität selten vorkommt – ebenso amüsant wie verblüffend. Nachdem ein Krimineller das wertvolle iPhone einer ausländischen Touristin gestohlen hatte, konnte er das Gerät nicht entsperren und kehrte am nächsten Tag zum Opfer zurück, um es freischalten zu lassen.

Die Aktion des Diebes, der am perfekten Sicherheitssystem von Apple scheiterte, sowie die Details des Vorfalls sorgen in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen.

Die Face ID-Hürde und der zweite „Angriff“

Die Details des ungewöhnlichen Diebstahls entwickelten sich wie folgt:

  • Der erste Diebstahl: Der Täter nutzte die Unaufmerksamkeit der Touristin in einem Erholungsgebiet aus, stahl ihr geschickt das iPhone aus der Hand und floh;

  • Das Problem mit Passwort und Face ID: Da auf dem gestohlenen Smartphone Face ID (Gesichtserkennung) aktiviert war, konnte der Täter es weder verkaufen noch auf die Daten zugreifen;

  • Die unerwartete Rückkehr: Am nächsten Tag fand der Dieb die Frau erneut in derselben Gegend, ging direkt auf sie zu, hielt ihr das Telefon für eine Sekunde vor das Gesicht, um es per Face ID zu entsperren, und verschwand sofort, nachdem das Gerät offen war.

Welle der Kriminalität in Nha Trang: Touristen werden eindringlich gewarnt

Dieser Vorfall hat erneut gezeigt, dass das Sicherheitsniveau im Urlaubsort Nha Trang sinkt:

  • Geldbörsen, Telefone und Roller im Visier: Ausländische Touristen, die die Stadt besuchen, beklagen in letzter Zeit einen starken Anstieg von Taschendiebstählen, Handyraub und dem Diebstahl gemieteter Roller auf den Straßen;

  • Maßnahmen der örtlichen Polizei: In den verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, dass die örtlichen Sicherheitskräfte ihre Razzien zur Festnahme von Verdächtigen an Stränden und belebten Orten verstärkt haben;

  • Empfehlung für Touristen: Experten raten Reisenden in den großen Tourismuszentren Vietnams, teure Geräte auf belebten Straßen nicht offen zu tragen und stets eine zweistufige Authentifizierung zu aktivieren.

Nha TrangAppleFace IDiPhoneVietnam
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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