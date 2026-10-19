Flug auf dem Flugzeugflügel mit 99 Jahren: Britische Oma stellt Guinness-Weltrekord auf

In Großbritannien lebende 99-jährige Helga Duffy hat mit ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit die Welt in Erstaunen versetzt. Sie absolvierte einen extremen Flug, bei dem sie auf dem Flügel eines fliegenden Flugzeugs befestigt war – eine „Wing Walking“- Stunt-Einlage, und sicherte sich damit offiziell einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde.

Durch diesen erstaunlichen Flug ging Frau Duffy als älteste Frau der Welt in die Geschichte ein, die diesen gefährlichen Luftfahrt-Stunt jemals durchgeführt hat.

Mut am Himmel: Wie wurde der Stunt durchgeführt?

Die Details des extremen Fluges versetzen die Zuschauer in Staunen:

Stehen auf dem Flügel: Helga Duffy, die mit speziellen Sicherheitsgurten und Vorrichtungen auf dem oberen Flügel eines Doppeldecker-Leichtflugzeugs befestigt war, bewegte sich während des Fluges aufrecht gegen den Luftstrom;

Gelassenheit und Mut: Trotz der enormen Höhe und des starken Windes blieb die 99-Jährige während des Fluges völlig ruhig und landete nach der komplexen Aufgabe sicher wieder am Boden;

Aufregung bei Familie und Zuschauern: Ihre Angehörigen und die auf dem Flugfeld versammelten Zuschauer begrüßten diesen heldenhaften Schritt der betagten Dame mit großem Applaus.

Rekord vom August übertroffen

Der Wettbewerb unter Senioren in dieser Disziplin der Luftfahrtgeschichte wurde erst kürzlich aktualisiert:

Betty Bromages Ergebnis: Anfang August dieses Jahres hatte eine weitere 97-jährige Britin, Betty Bromage, denselben Stunt erfolgreich absolviert und einen Rekord aufgestellt;

Duffys neuer Gipfel: Mit 99 Jahren übertraf Helga Duffy diesen Wert um ganze zwei Jahre und bewies einmal mehr, dass es für den menschlichen Willen, Neugier und Tatendrang keine Altersgrenze gibt.

Die Kommission des Guinness-Buchs der Rekorde bestätigte, dass der Flug vollständig den Regeln entsprach, und überreichte Frau Duffy die offizielle Rekordurkunde.