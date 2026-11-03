Ein riesiges Skelett so hoch wie ein 11-stöckiges Gebäude: Guinness-Rekord in Mexiko aufgestellt

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Ein riesiges Skelett so hoch wie ein 11-stöckiges Gebäude: Guinness-Rekord in Mexiko aufgestellt

Auf dem zentralen Platz der mexikanischen Hauptstadt Mexiko-Stadt wurde anlässlich des traditionellen Tags der Toten (Día de los Muertos) eine erstaunlich riesige Catrina-Statue errichtet. Das Bauwerk, das so hoch wie ein 11-stöckiges Gebäude ist, wurde offiziell in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Dieses einzigartige Kunstwerk mit einer Höhe von 33,4 Metern und einem Gewicht von über 100 Tonnen ist zum Mittelpunkt für Millionen von Touristen und Einheimischen geworden.

Erstaunliche Zahlen und komplexe Ingenieurskunst

Die Umsetzung dieses Projekts erforderte enorme Anstrengungen von lokalen Handwerkern und Ingenieuren:

  • Die Arbeit von fast 140 Handwerkern: Etwa 140 erfahrene Handwerker, Designer und Bauarbeiter arbeiteten ununterbrochen an der Erschaffung und Montage des berühmten Catrina-Skeletts in Nationaltracht;

  • Parameter: 33,4 Meter hoch, Gesamtgewicht über 100 Tonnen;

  • Bunte nationale Verzierungen: Das riesige Skelett ist mit einem traditionellen violetten Kleid und einem Kranz aus bunten Blumen auf dem Kopf geschmückt und spiegelt die nationalen Symbole Mexikos perfekt wider;

  • Abendliche Schönheit: Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Statue vor der Kulisse historischer Tempel und des Zentrums von Mexiko-Stadt mit einer speziellen Beleuchtung angestrahlt, was einen majestätischen Anblick in der Stadt bietet.

Tag der Toten: Ein nationales Fest, das Lachen und Erinnerung vereint

Der Tag der Toten, der in Mexiko jedes Jahr am 1. und 2. November gefeiert wird, ist eine der ältesten und einzigartigsten Traditionen der Welt:

  • Philosophie des Gedenkens an die Angehörigen: An diesen Tagen trauert die Bevölkerung nicht, sondern erinnert sich mit Liebe, Lächeln und festlich gedeckten Tischen an ihre verstorbenen Vorfahren und Angehörigen;

  • Das Symbol der Catrina: Die bunten Totenköpfe (Calavera), die auf die Gesichter gemalt werden, und die elegant gekleidete Catrina-Figur gelten als Symbol dafür, den Tod nicht zu fürchten, sondern das Leben zu schätzen und der Verstorbenen freudig zu gedenken.

Die riesige Catrina, die einen Guinness-Rekord aufgestellt hat, wurde nicht nur zum Höhepunkt der nationalen Gedenkfeier, sondern zu einem globalen Ereignis, das das reiche kulturelle Erbe Mexikos der ganzen Welt präsentiert.

Mexiko-StadtTag der TotenCatrinaGuinness-Buch der RekordeKultur
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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