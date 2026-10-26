Die größte Frau der Welt aus der Türkei hat acht Guinness-Weltrekorde aufgestellt!

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Die größte Frau der Welt aus der Türkei hat acht Guinness-Weltrekorde aufgestellt!

Rumeysa Gelgi, die im Bezirk Safranbolu in der türkischen Provinz Karabük lebt, ist als die größte Frau der Welt bekannt. Ihre Körpergröße beträgt 2 Meter und 15 Zentimeter. In den letzten 12 Jahren wurde sie achtmal in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Gelgi nutzt ihre Erfolge auch, um das öffentliche Bewusstsein für seltene Krankheiten zu schärfen.

Die 1997 geborene Rumeysa Gelgi erhielt bereits früh in ihrem Leben die Diagnose einer seltenen genetischen Erkrankung: das Weaver-Syndrom. Dieses Syndrom kann dazu führen, dass Knochen schneller wachsen. Seit ihrer Kindheit kämpft Gelgi mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen und hat über viele Jahre hinweg medizinische Behandlungen sowie Physiotherapie erhalten.

Im Jahr 2014, im Alter von 17 Jahren, wurde ihre Körpergröße mit 213,6 Zentimetern gemessen und sie wurde als das größte Mädchen der Welt anerkannt. Im Jahr 2021 bestätigten Messungen, dass Gelgis Körpergröße 215,16 Zentimeter erreicht hatte, womit sie den Rekord als größte Frau der Welt aufstellte.

Danach erzielte Gelgi weitere Guinness-Rekorde in anderen Kategorien. Sie wurde als Frau mit den größten Händen, der größten Armspannweite und der längsten Wirbelsäule registriert. Im Jahr 2024 kamen zwei weitere Rekorde hinzu: Sie hält nun auch den Titel für das längste Baby bei der Geburt und die längsten Ohren.

Gelgi, die als Softwareentwicklerin arbeitet, nimmt an internationalen Veranstaltungen teil, um über ihre Erfahrungen mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit zu sprechen. Über ihr Leben wurde vom Guinness-Buch der Rekorde sogar der Dokumentarfilm „Rumeysa: Walking Tall“ produziert.

Für Gelgi sind die Rekorde nicht nur physische Kennzahlen. Durch ihre Erfahrungen möchte sie dazu beitragen, Unterschiede zwischen Menschen zu akzeptieren, das Bewusstsein für seltene Krankheiten zu stärken und Menschen zu unterstützen, die mit ähnlichen Bedingungen leben.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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