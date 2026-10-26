Italienische Studenten stellen Rekord mit sieben Meter langem Papierflieger auf

Ein Team von Studenten aus Pisa, Italien, hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, indem es das größte Papierflugzeug der Welt gebaut hat. Während das Basteln von Papierfliegern für viele eine einfache Freizeitbeschäftigung ist, zeichnete sich dieses Projekt durch seine enormen Ausmaße und seine komplexe Konstruktion aus.

Das Flugzeug, das ausschließlich aus Papierbögen und einigen Litern Klebstoff besteht, ist 7 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 20,04 Metern. Es wiegt 28,49 Kilogramm, was etwa 63 Pfund entspricht.

Monatelange Vorbereitungen für den Flug

Damit der Guinness-Rekord offiziell anerkannt werden konnte, musste das Flugzeug nicht nur riesig sein, sondern auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Es musste von einer einzigen Person gestartet werden und eine Flugstrecke von mindestens 15 Metern zurücklegen.

Diese Aufgabe erwies sich als weitaus schwieriger als erwartet. Das Team hinter dem Projekt „Ikarus“ führte monatelang Tests durch, um Stabilität, Festigkeit, Gewicht und aerodynamische Eigenschaften des Flugzeugs zu optimieren.

Für die Entwicklung der passenden Konstruktion wurden insgesamt etwa 300 Kilogramm Papier und 60 Kilogramm Klebstoff verwendet. Die Studenten wählten eine Wabenstruktur, um die Festigkeit zu erhöhen, ohne das Flugzeug unnötig schwer zu machen. Diese Bauweise trug entscheidend zur Stabilität bei.

Am 25. Juni startete eines der Teammitglieder den riesigen Papierflieger im Messezentrum BolognaFiere in Bologna. Das Flugzeug legte eine Strecke von 59 Metern (etwa 193,6 Fuß) zurück und stellte damit einen neuen Weltrekord auf.

Der bisherige Rekord wurde 2013 aufgestellt

Der bisherige Rekord für Papierflugzeuge bestand seit 2013. Damals in Deutschland gelang es einem Team der Technischen Universität Braunschweig, ein Papierflugzeug mit einer Länge von 5 Metern, einem Gewicht von 24 Kilogramm und einer Flügelspannweite von 18 Metern erfolgreich fliegen zu lassen. Es legte in der Luft eine Strecke von etwa 18 Metern zurück.

Das neue Ergebnis der italienischen Studenten übertraf den bisherigen Rekord deutlich. Es gelang ihnen nicht nur, die Abmessungen des Flugzeugs zu vergrößern, sondern auch einen stabilen Flug zu gewährleisten.

Interessanterweise hatte nur einen Monat zuvor ein Team chinesischer Studenten einen neuen Rekord für das größte ferngesteuerte Papierflugzeug aufgestellt. Dies zeigt, dass selbst aus einfachem Papier gefertigte Flugzeuge durch technisches Geschick und präzise Berechnungen zu Großprojekten werden können.