Die 35-jährige Britin Harnaam Kaur, die als jüngste Frau mit Vollbart ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde, hat beschlossen, ihren Bart nach 20 Jahren abzurasieren. Sie teilte diese Nachricht ihren Fans in einem Video auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

Kaur erklärte, dass ihr diese Entscheidung nicht leichtgefallen sei und sie eine Achterbahn der Gefühle durchlebt habe. Dennoch freue sie sich darauf, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Die Frau betonte ausdrücklich, dass die Entscheidung zur optischen Veränderung nichts mit der Meinung anderer oder gesellschaftlichen Erwartungen zu tun habe. Ihr zufolge basiert diese Entscheidung allein auf ihrem eigenen Wunsch und ihrer persönlichen Wahl.

Harnaam hat noch nicht verraten, wann sie ihr Aussehen nach der Rasur der Öffentlichkeit präsentieren wird. Sie erklärte, dass sie sich dafür erst mental vollkommen bereit fühlen müsse.

Es ist bekannt, dass bei Harnaam Kaur während der Pubertät aufgrund des Polyzystischen Ovar-Syndroms (PCOS) ein verstärktes Haarwachstum im Gesicht begann. Über viele Jahre hinweg hat sie die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit ihrem einzigartigen Aussehen überwunden und gelernt, sich so zu akzeptieren, wie sie ist.

Im Jahr 2016, im Alter von 24 Jahren, wurde ihr Rekord offiziell im Guinness-Buch der Rekorde festgehalten. Nun verabschiedet sie sich von ihrem fast zwanzigjährigen Bart, um ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen.