Guinness-Rekord zum 3. Mal gebrochen: Wie wurde eine 52 cm lange Chilischote gezüchtet?
Ein erfahrener Schweizer Gärtner, Jürg Wiesli, hat ein unglaubliches Ergebnis erzielt und einen neuen Rekord für die Länge einer Chilischote im Guinness-Buch der Rekorde zum dritten Mal in Folge aufgestellt. Die neueste von ihm gezüchtete Chilischote brach nicht nur den Rekord, sondern verblüffte Experten auch mit ihrer Größe.
Wiesli stellte seinen ersten Rekord in dieser Kategorie im Oktober 2017 bei einem Gemüsewettbewerb in Jona im Kanton St. Gallen auf. Seitdem hat der Gärtner seine Ergebnisse stetig verbessert.
Rekordchronik: Eine Ernte, die von Jahr zu Jahr wächst
Die Ergebnisse des Schweizer Rekordhalters im Laufe der Jahre:
2017 (Erster Sieg): Die von Wiesli gezüchtete Chilischote stellte mit einer Länge von 1 Fuß 5,7 Zoll (ca. 45 cm) den ersten Weltrekord auf;
2018 (Zweites Ergebnis): Der Gärtner brach seinen eigenen Rekord und erzielte eine Ernte mit einer Länge von 1 Fuß 7,9 Zoll (ca. 50,5 cm);
Der letzte absolute Rekord: Die neue Chilischote, die am 11. August offiziell von Guinness-Vertretern vermessen wurde, 1 Fuß 8,6 Zoll (52,3 cm) brach den Rekord zum dritten Mal mit diesem Maß.
Was ist das Geheimnis der Riesenernte? Goldene Tipps vom Gärtner
Jürg Wiesli verriet den Vertretern des Guinness-Buchs der Rekorde die wichtigsten Geheimnisse, um ein solches Ergebnis zu erzielen:
Pflanzenlampen im März: Er lässt die Samen und Setzlinge im März unter speziellen Pflanzenlampen bei einer konstanten 28 Grad Celsius (82°F) Temperatur keimen;
Pflanzung im Freiland Ende April: Die Setzlinge werden Ende April in den Garten umgepflanzt, sobald die Frostgefahr vollständig vorüber ist;
Reifer Kompost und lockerer Boden: Der Gärtner pflügt den Boden tief um und fügt eine große Menge verrotteten natürlichen Komposts hinzu;
Wichtige Regel — Mäßigung: Die Ernte benötigt regelmäßig Wasser und ausgewogenen Dünger. Wiesli warnt vor übermäßiger Düngung, da dies sonst zu übermäßigem Blattwachstum anstelle der Fruchtentwicklung führt.
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