Guinness-Rekord zum 3. Mal gebrochen: Wie wurde eine 52 cm lange Chilischote gezüchtet?

Ein erfahrener Schweizer Gärtner, Jürg Wiesli, hat ein unglaubliches Ergebnis erzielt und einen neuen Rekord für die Länge einer Chilischote im Guinness-Buch der Rekorde zum dritten Mal in Folge aufgestellt. Die neueste von ihm gezüchtete Chilischote brach nicht nur den Rekord, sondern verblüffte Experten auch mit ihrer Größe.

Wiesli stellte seinen ersten Rekord in dieser Kategorie im Oktober 2017 bei einem Gemüsewettbewerb in Jona im Kanton St. Gallen auf. Seitdem hat der Gärtner seine Ergebnisse stetig verbessert.

Rekordchronik: Eine Ernte, die von Jahr zu Jahr wächst

Die Ergebnisse des Schweizer Rekordhalters im Laufe der Jahre:

2017 (Erster Sieg): Die von Wiesli gezüchtete Chilischote stellte mit einer Länge von 1 Fuß 5,7 Zoll (ca. 45 cm) den ersten Weltrekord auf;

2018 (Zweites Ergebnis): Der Gärtner brach seinen eigenen Rekord und erzielte eine Ernte mit einer Länge von 1 Fuß 7,9 Zoll (ca. 50,5 cm);

Der letzte absolute Rekord: Die neue Chilischote, die am 11. August offiziell von Guinness-Vertretern vermessen wurde, 1 Fuß 8,6 Zoll (52,3 cm) brach den Rekord zum dritten Mal mit diesem Maß.

Was ist das Geheimnis der Riesenernte? Goldene Tipps vom Gärtner

Jürg Wiesli verriet den Vertretern des Guinness-Buchs der Rekorde die wichtigsten Geheimnisse, um ein solches Ergebnis zu erzielen: