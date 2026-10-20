Abkühlung zwischen Weißem Haus und Kiew: Geheimdienstinformationen und Trumps überraschende Haltung

Eine Phase der Abkühlung, wie sie in den Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine lange nicht mehr zu beobachten war, hat begonnen. US-Präsident Donald Trump kritisierte den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj erneut offen und warf ihm vor, nicht zu einem Kompromiss zur Beendigung des Krieges bereit zu sein.

Gleichzeitig veränderte der Chef des Weißen Hauses die internationale Agenda, indem er erklärte, er könne einen Vorschlag für ein Dreiertreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie dem chinesischen Staatschef Xi Jinping billigen.

«Selenskyj weiß nicht, was er sagt»: Zusammenstoß zwischen Washington und Kiew

Trump widersprach scharf der von Selenskyj geäußerten Aussage, dass Washington «auf der falschen Seite der Geschichte stehen werde, wenn es Moskau unterstütze»:

Über verpasste Chancen: «Selenskyj ist jemand, der den Krieg schon längst hätte beenden müssen. Wenn er auf mich gehört hätte, hätte er schon vor langer Zeit ein besseres Abkommen erzielen können», sagte Trump.

Aufruf zum Austausch des Unterhändlers: Der US-Präsident erinnerte an einen hitzigen Streit im Oval Office im Februar 2025 und betonte, es sei an der Zeit, dass andere Personen im Namen Kiews am Verhandlungstisch Platz nehmen: «Vielleicht ist es an der Zeit, dass Selenskyj jemanden anderen für die Verhandlungen findet».

«Wir geben so viel, und sie geben nichts»: Trump äußerte sich auch zu Geheimdienstinformationen und Hilfen für die Ukraine und erklärte, das Ausmaß der Unterstützung durch Washington und die Reaktion Kiews stünden in keinem Verhältnis.

Energie, Satelliten und Druckfaktoren

Hinter der Abkühlung der Beziehungen zwischen dem Weißen Haus und Kiew stehen mehrere wichtige strategische Gründe:

Diesel-Abkommen und Sanktionen: Nach einem Telefonat Trumps mit Putin wurde ein Abkommen angekündigt, das es Russland ermöglicht, Diesel auf den Weltmarkt zu liefern, während ein hartes Sanktionspaket von Senator Lindsey Graham auf unbestimmte Zeit verschoben wurde;

Verbot von Angriffen auf Ölraffinerien: Washington drängte die Ukraine, die Angriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen, während Kiew erklärt, dass Russland selbst den Energiewaffenstillstand gebrochen habe;

Starlink und Ausfälle bei Geheimdienstinformationen: Ukrainische Beamte betonen, dass es aufgrund der verzögerten Übermittlung von Informationen über Raketenangriffe durch die USA sowie der Drosselung der Geschwindigkeit der Starlink-Terminals von SpaceX bei Drohnen zu Schwierigkeiten bei Militäroperationen komme.

Trump, Putin und Xi Jinping: Wird es einen Dreier-Gipfel in Shenzhen geben?

Quellen des Wall Street Journal zufolge hat Wladimir Putin die Initiative ergriffen, am Rande des APEC-Gipfels am 18. und 19. November im chinesischen Shenzhen ein separates Treffen der Staats- und Regierungschefs der USA, Chinas und Russlands zu organisieren: