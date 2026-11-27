Der US-Präsident Donald Trump der russische Präsident Wladimir Putin ob er am G20-Gipfel in Miami teilnehmen wird oder nicht, doch er bestätigte, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht. (G20)

„Wenn er kommen möchte, kann er das natürlich tun“

Der US-Staatschef Mar-a-Lago antwortete bei einer Veranstaltung in seinem Anwesen in Florida auf Fragen von Journalisten und betonte, dass es keine Hindernisse für eine Teilnahme Moskaus am Gipfel gebe:

„Ich weiß es nicht, aber wenn er kommen möchte, kann er das natürlich tun“, sagte Donald Trump.

Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio bekannt gegeben, dass die offizielle Regierung in Washington Wladimir Putin zu diesem bedeutenden internationalen Treffen eingeladen habe.

Standpunkt des Kremls und Details zum Gipfel

Am Donnerstag, den 26. November, erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow , dass noch keine endgültige Entscheidung über die Teilnahme des Staatschefs am G20-Gipfel in Miami getroffen wurde. Wladimir Putin hatte seinerseits zuvor betont, dass Russland in jedem Fall auf hoher Ebene am G20-Gipfel teilnehmen werde.

Kennzahlen Details Veranstaltungsname G20-Gipfel (G20) Ort und Datum 14.–15. Dezember, Miami (USA) Position Washingtons Offizielle Einladung durch die USA versandt (Information von Außenminister Marco Rubio); Trump bestätigt die Möglichkeit von Putins Besuch Position Moskaus Eine endgültige Entscheidung über die persönliche Teilnahme des Präsidenten steht noch aus, Russland wird jedoch auf hoher Ebene vertreten sein

Glauben Sie, dass Wladimir Putin persönlich am G20-Gipfel im Dezember in Miami teilnehmen wird, und wie wird sich dies auf die internationalen diplomatischen Beziehungen auswirken?

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