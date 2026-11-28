US-Präsident Donald Trump erklärte, warum er davon absieht, eine scharfe Haltung gegenüber dem russischen Staatschef Wladimir Putin einzunehmen. Er betonte, dass die Aufrechterhaltung des Dialogs zwischen den Staats- und Regierungschefs wichtig sei, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Aus diesem Grund wolle er die Spannungen in den Beziehungen zu Putin nicht verschärfen.

Am 26. November fragten Journalisten Trump, warum er Putin als „Freund“ bezeichnet habe. Nach Ansicht des US-Präsidenten könnten offene Feindseligkeit und eine negative Einstellung zwischen Staatsoberhäuptern den Verhandlungsprozess erheblich erschweren.

„Ich hätte zu ihm sagen können: ‚Du gefällst mir nicht!‘. Dann hätten wir das gleiche Problem wie zwischen Putin und Selenskyj. Die größte Schwierigkeit bei der Lösung dieses Konflikts ist der gegenseitige Hass der beiden Anführer“, sagte Trump.

Zudem erinnerte einer der Journalisten den US-Präsidenten daran, dass er sich zuvor scharf gegen die militärische Aggression Russlands in europäischen Gebieten geäußert hatte. Als Antwort betonte Trump, dass er gegenüber Russland schon immer eine entschlossene Haltung eingenommen habe, nicht nur durch Erklärungen, sondern auch durch praktische Maßnahmen.

„Ich weiß nicht, ob mein Ton schärfer geworden ist. Ich war gegenüber Russland immer sehr hart. Aber ich möchte eine Einigung erzielen“, sagte der US-Präsident.

Zur Erinnerung: Am 19. November traf Donald Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in China mit Wladimir Putin zusammen. Zu Beginn des Treffens bezeichnete der US-Präsident den russischen Staatschef als „Freund“. Später veröffentlichte er ein Foto, auf dem er Putin umarmt, in den sozialen Medien und versah es mit dem Kommentar „Mein Freund“.

Während der Pressekonferenz wurde Trump gefragt, ob Putin auch ein Freund der gesamten USA sei. Der amerikanische Staatschef antwortete darauf, dass er nicht befugt sei, im Namen des ganzen Landes zu sprechen. Er betonte jedoch, dass er persönlich eine sehr gute Beziehung zum russischen Präsidenten habe.