Vorfall in Mekka: Neue Informationen über das Paar aus Bangladesch

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Vorfall in Mekka: Neue Informationen über das Paar aus Bangladesch

In Saudi-Arabien Ein Vorfall in der Masjid al-Haram in Mekka hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Nach Berichten und Diskussionen in den sozialen Medien sind neue Informationen über zwei Staatsbürger aus Bangladesch aufgetaucht. Medienberichten zufolge haben deren Eltern erklärt, dass die beiden Personen nicht verheiratet sind.

Diese Information hat den Diskussionen um den Vorfall eine neue Wendung gegeben. Obwohl sie in den ersten Berichten als Ehepaar bezeichnet wurden, verdeutlichen die Aussagen ihrer Angehörigen, dass eine Klärung dieser Information notwendig ist.

Darüber hinaus wird behauptet, dass ein in den sozialen Medien verbreitetes Foto, das mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, nicht diese beiden Personen zeigt. Dies bedeutet, dass nicht alle im Internet kursierenden Informationen über den Vorfall als bestätigte Fakten betrachtet werden können.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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