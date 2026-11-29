Die Reisekosten für Pilger aus Kirgisistan, die 2027 die Hadsch antreten, wurden auf 5.800 Dollar festgelegt. Dies entspricht einem Anstieg von 1.150 Dollar bzw. 24,7 Prozent gegenüber dem Preis von 2026. Einer der Hauptgründe für die Preiserhöhung ist die Umstellung von kostenlosen Stiftungsunterkünften (Waqf) in Mekka auf kostenpflichtige Hotels. Dies berichtete 24.kg unter Berufung auf Informationen der Geistlichen Verwaltung der Muslime Kirgisistans.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Waqf-Einrichtungen in Mekka bisher Pilger aus Kirgisistan kostenlos in ihren eigenen Hotels untergebracht haben. In der Hadsch-Saison 2027 wird diese Möglichkeit jedoch nicht mehr bestehen.

Der Grund dafür ist die verstreute Lage der Hotels in verschiedenen Gebieten Mekkas. Insbesondere waren 14 Gebäude auf 4 bis 5 Stadtviertel verteilt, wobei in jedem dieser Gebäude zwischen 200 und 500 Pilger untergebracht waren.

Nach Angaben der Geistlichen Verwaltung war es unter diesen Bedingungen schwierig, allen Pilgern den gleichen Servicestandard zu bieten, notwendige Unterstützung zu leisten sowie organisatorische Aufgaben und Logistikprozesse zu koordinieren. Zudem entsprachen die Bedingungen in den Hotels nicht vollständig den festgelegten Anforderungen, und es gab Probleme bei der Dokumentenabwicklung.

Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Pilger aus Kirgisistan während der Hadsch-Saison 2027 in kostenpflichtigen Hotels unterzubringen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Pilger in einem Gebiet und in räumlicher Nähe zueinander untergebracht sind. Dies soll die Erbringung von Dienstleistungen, die Organisation notwendiger Hilfe und die Lösung organisatorischer Fragen erleichtern.