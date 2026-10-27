„Rote“ Gefahrenstufe in Mekka: Tawaf um die Kaaba geht trotz sintflutartiger Regenfälle weiter (Video)

Anhaltende sintflutartige Regenfälle und Gewitter rund um die heilige Stadt Mekka und die Masjid al-Haram in Saudi-Arabien haben zu einer ernsten Naturkatastrophe geführt. Das Nationale Meteorologische Zentrum (NCM) Saudi-Arabiens hat aufgrund der hohen Gefahr von Überschwemmungen und Sturzfluten die höchste Warnstufe — „rote“ Warnstufe ausgerufen.

Während auf den Straßen der Stadt Sturzbäche den Verkehr zum Erliegen brachten, setzen Millionen von Umrah-Pilgern in der Kaaba ihre Gebete trotz des heftigen Regens ununterbrochen fort.

Starke Sturzfluten in der Stadt: Autos in Wasserstrudeln

Die dramatische Lage auf den Straßen wird in den in sozialen Netzwerken verbreiteten Aufnahmen deutlich:

Heftige Strömungen auf den Straßen: In den tiefer gelegenen Gebieten Mekkas stieg der Wasserpegel in kürzester Zeit an und erzeugte starke Strömungen, die sogar Fahrzeuge mit sich rissen;

Erhebliche Verkehrsprobleme: Der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr zwischen den Hotels der Pilger und den heiligen Stätten wurde massiv erschwert;

Kinder in den Fluten und Rettungseinsätze: Der saudi-arabische Zivilschutz (Civil Defense) führte Notfalleinsätze durch, um mehrere Personen zu retten, die in die Nähe der Sturzfluten geraten waren, darunter auch kleine Kinder, die von den gefährlichen Strömungen mitgerissen wurden.

Die Szenerie in der Masjid al-Haram: Tawaf im Regen

Trotz der heftigen Niederschläge wurden die Gebete in der Hauptmoschee der islamischen Welt nicht unterbrochen:

Gebet um die Kaaba: Trotz des sintflutartigen Regens und der Gewitter setzen die Pilger ihre Tawaf-Rituale um die Kaaba fort;

Ununterbrochene Reinigungsarbeiten: Mitarbeiter der Moschee und Spezialmaschinen arbeiten kontinuierlich daran, das angesammelte Wasser von den Marmorböden zu entfernen, um ein Ausrutschen der Pilger zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten;

Offizieller Appell: Regierungsbehörden und Vertreter des Zivilschutzes rufen die Bevölkerung und Pilger dazu auf, Bäche, tiefliegende Gebiete und Täler zu meiden und sich strikt an die offiziellen Anweisungen zu halten.

Details zur Wetter-Notlage in Mekka