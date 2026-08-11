Saudi-Arabien veränderte das Leben eines jungen einbeinigen Nepalesen

·56·Welt
Saudi-Arabien veränderte das Leben eines jungen einbeinigen Nepalesen

Viele Menschen erinnern sich wahrscheinlich an das berühmte Video, das im Internet Millionen von Herzen berührte. Während Unruhen und Ausschreitungen eskalierten, stand ein junger Nepale, der ein Bein verloren hatte, allein und furchtlos am Eingang einer Moschee und beschützte sie. Sein Mut und seine Entschlossenheit verbreiteten sich binnen kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken und machten ihn zu einem Sinnbild echten Heldentums.

Der Vorfall blieb weder Internetnutzern noch für ihre guten Taten bekannten großzügigen Menschen oder der Regierung Saudi-Arabiens verborgen. Der Mut des jungen Mannes wurde gewürdigt, und es wurden Anstrengungen unternommen, ihn ausfindig zu machen.

Besonders erfreulich ist, dass dieses Ereignis ein neues Kapitel in seinem Leben eröffnete. Der Nepale wurde in die heilige Stadt Mekka eingeladen und erhielt die Möglichkeit, die Umra zu vollziehen. So wurde er nicht nur für seinen Mut gewürdigt, sondern bekam auch die Gelegenheit, das heilige Land zu besuchen.

Doch die Hilfe, die ihm zuteilwurde, ging noch weiter. Medizinische Fachkräfte in Saudi-Arabien übernahmen die Versorgung mit einer modernen Prothese. Dadurch erhielt er eine große Chance, in den Alltag zurückzukehren, sich selbstständig zu bewegen und voller Zuversicht in die Zukunft zu gehen.

So veränderte der Mut des einbeinigen Nepalesen, der einst furchtlos am Eingang einer Moschee stand, sein Leben grundlegend. Seine Entschlossenheit blieb nicht unbeachtet, und die Geschichte zeigte erneut, dass Güte, Menschlichkeit und Mut stets geschätzt werden.

Saudi-ArabienMekka
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ozeantemperatur erreicht im Juli historischen RekordOzeantemperatur erreicht im Juli historischen RekordHeute, 01:18In Kasachstan soll einem Kind statt des gebrochenen Beins das gesunde Bein eingegipst worden seinIn Kasachstan soll einem Kind statt des gebrochenen Beins das gesunde Bein eingegipst worden seinGestern, 23:38USA brechen 130 Jahre alten Hitzerekord und stellen historischen Höchstwert aufUSA brechen 130 Jahre alten Hitzerekord und stellen historischen Höchstwert aufGestern, 23:00Nach 35 Jahren gefunden: Schokolade sorgt für StaunenNach 35 Jahren gefunden: Schokolade sorgt für StaunenGestern, 22:44Ein ein Meter langer Echse taucht auf einer Straße in Südkorea aufEin ein Meter langer Echse taucht auf einer Straße in Südkorea aufGestern, 22:38Drei Männer in Polen retten Mädchen beim Sturz aus dem fünften StockDrei Männer in Polen retten Mädchen beim Sturz aus dem fünften StockGestern, 20:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert