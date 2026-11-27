Saudi-Arabiensberühmter Turm in der Stadt Mekka, der „Abraj al-Bayt“-Komplex, beherbergt den königlichen Uhrturm, der gleichzeitig in zwei Kategorien in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Die Königliche Kommission für die Stadt Mekka und heilige Stätten gab diese historischen Ergebnisse, die am 5. Januar 2026 verzeichnet wurden, am 17. November offiziell bekannt.

Die neuen Weltrekorde

Dank der einzigartigen architektonischen Lösungen des Turms wurden zwei neue Rekorde als die weltweit höchsten anerkannt:

Das höchste Museum der Welt in einem Gebäude: 426,875 Meter Es befindet sich in dieser Höhe und erstreckt sich über vier Etagen im oberen Teil des Wolkenkratzers.

Die höchste offene Aussichtsplattform der Welt: 560,875 Meter Diese Plattform wurde in dieser Höhe errichtet und bietet einen einzigartigen Blick auf die heilige Masjid al-Haramin Mekka.

Wichtige technische Daten des königlichen Uhrturms

Indikatoren Offizielle Daten Name des Komplexes „Abraj al-Bayt“ (Königlicher Uhrturm) Gesamthöhe des Turms 601 Meter Durchmesser der Zifferblätter 43 Meter Datum der Rekordregistrierung 5. Januar 2026 (offizielle Bekanntgabe am 17. November)

Wie tragen Ihrer Meinung nach die neuen Rekorde dieses architektonischen Wunders in Mekka dazu bei, den Zustrom von Pilgern und Touristen weiter zu erhöhen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Liebsten, die sich für die erstaunlichsten Bauwerke der Welt und Neuigkeiten aus heiligen Stätten interessieren!