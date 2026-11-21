Ein Video, das zeigt, wie ein Baby inmitten einer Menschenmenge während des Tawaf um die Kaaba hochgehoben wird, sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen.

In dem Video ist zu sehen, wie eine Person inmitten der Pilger das Baby in die Höhe hält, während Umstehende die Szene beobachten und ihre Hände zum Gebet erheben. Einige Menschen vor Ort zeigten sich von diesem Anblick bewegt.

Die Reaktionen der Nutzer in den sozialen Netzwerken fielen jedoch unterschiedlich aus. Während viele die Szene als berührend empfanden, betonten andere, dass es gefährlich sei, ein Kleinkind in einer so dichten Menschenmenge auf diese Weise hochzuheben.

Einige Nutzer äußerten ihre Sorge, dass das Kind in der dichten Menge herunterfallen oder erdrückt werden könnte. Ihrer Meinung nach sollte die Sicherheit des Kindes Vorrang vor jeder noch so guten Absicht haben.