Vater in den USA nimmt sein Baby selbst in Empfang, bevor die Ärzte eintreffen (Video)

Ein Video einer Geburt, das in einem Krankenhaus in den USA aufgenommen wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien. Es zeigt, wie das Baby schneller als erwartet zur Welt kommt und der Vater es mit seinen eigenen Händen in Empfang nimmt.

In dem Video ändert sich die Situation unerwartet, da der Geburtsvorgang der Frau plötzlich schneller voranschreitet. Während das medizinische Personal die notwendigen Vorbereitungen trifft, beginnt der Kopf des Babys bereits zu erscheinen. Der Vater passt sich der Situation schnell an und nimmt seine Tochter vorsichtig in Empfang.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann das Baby an seine Brust drückt. Dieser Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer und löste zahlreiche positive Reaktionen aus.

Die Mutter des Kindes hinterließ einen Kommentar in den sozialen Medien und drückte ihre Dankbarkeit gegenüber der Krankenschwester aus. Sie erklärte, dass alles so schnell ging, dass ihr Ehemann instinktiv einsprang, um zu helfen. Es wurde zudem mitgeteilt, dass es Mutter und Kind gut geht.

Das Baby wurde Celine genannt.