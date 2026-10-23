Vater in den USA nimmt sein Baby selbst in Empfang, bevor die Ärzte eintreffen (Video)

·88·Welt
Vater in den USA nimmt sein Baby selbst in Empfang, bevor die Ärzte eintreffen (Video)

Ein Video einer Geburt, das in einem Krankenhaus in den USA aufgenommen wurde, verbreitete sich in den sozialen Medien. Es zeigt, wie das Baby schneller als erwartet zur Welt kommt und der Vater es mit seinen eigenen Händen in Empfang nimmt.

In dem Video ändert sich die Situation unerwartet, da der Geburtsvorgang der Frau plötzlich schneller voranschreitet. Während das medizinische Personal die notwendigen Vorbereitungen trifft, beginnt der Kopf des Babys bereits zu erscheinen. Der Vater passt sich der Situation schnell an und nimmt seine Tochter vorsichtig in Empfang.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann das Baby an seine Brust drückt. Dieser Vorfall erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer und löste zahlreiche positive Reaktionen aus.

Die Mutter des Kindes hinterließ einen Kommentar in den sozialen Medien und drückte ihre Dankbarkeit gegenüber der Krankenschwester aus. Sie erklärte, dass alles so schnell ging, dass ihr Ehemann instinktiv einsprang, um zu helfen. Es wurde zudem mitgeteilt, dass es Mutter und Kind gut geht.

Das Baby wurde Celine genannt.

GeburtSoziale MedienCelineUSAKrankenhaus
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im InternetArbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im Internet4 Juli 15:1710-jähriges Mädchen steigt ins Wasser, um einen Wal zu retten10-jähriges Mädchen steigt ins Wasser, um einen Wal zu retten11 August 10:13In Kolumbien rettete ein Vater sein zweimonatiges Baby mit seinem eigenen Körper vor dem TodIn Kolumbien rettete ein Vater sein zweimonatiges Baby mit seinem eigenen Körper vor dem Tod12 August 16:32Wie reagierte der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow auf einen Bürger, der ihn nicht persönlich sprechen konnte?Wie reagierte der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow auf einen Bürger, der ihn nicht persönlich sprechen konnte?Heute 16:05US-Armee testet hybrides Frachtflugzeug mit einzigartiger StrukturUS-Armee testet hybrides Frachtflugzeug mit einzigartiger StrukturHeute 12:29In Tadschikistan kommen Zauberer, Wahrsager und ihre Kunden auf eine „schwarze Liste“In Tadschikistan kommen Zauberer, Wahrsager und ihre Kunden auf eine „schwarze Liste“Heute 12:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt