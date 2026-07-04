Arbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im Internet

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Arbeiter, der mit Baby auf dem Rücken arbeitet, beeindruckt viele im Internet

Ein Video eines vietnamesischen Bauarbeiters, der seinen Sohn auf dem Rücken trägt, während er arbeitet, ist im Internet viral gegangen. Auf dem Foto ist zu sehen, wie er einerseits seine tägliche Arbeit verrichtet und andererseits versucht, sein Baby nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

Der Arbeiter verlor seine Frau bei einem tragischen Unfall. Seitdem lag die Verantwortung für die Erziehung des Kindes und den Unterhalt der Familie bei ihm.

Er hatte niemanden, der auf das Kind aufpasste. Er hatte auch nicht die Möglichkeit, jemanden dafür einzustellen. Deshalb war er gezwungen, sein Baby jeden Tag mit auf die Baustelle zu nehmen.

Die Internetnutzer reagierten unterschiedlich auf diese Situation. Einige lobten seine Vaterliebe, während andere schrieben, dass man ein Kind nicht an einen so gefährlichen Ort mitnehmen könne.

Der Arbeiter hatte jedoch nicht viele Wahlmöglichkeiten. Er konnte sein Kind nicht alleine lassen, und wenn er nicht arbeitete, konnte er seine Familie nicht versorgen. Deshalb war er gezwungen, beide Verantwortungen gleichzeitig zu tragen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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