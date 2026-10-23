Sucht der Trainer der usbekischen Nationalmannschaft einen neuen Job? Sensationelle Berichte in ausländischen Medien

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Weltmeister von 2006 und Gewinner des Ballon d'Or Fabio Cannavaro prüft Möglichkeiten, seine Karriere in Nord- und Lateinamerika fortzusetzen. Der bekannte italienische Experte hat einen Kooperationsvertrag mit einer lokalen Agentur unterzeichnet, die ihm passende Optionen in den Ligen von Mexiko und den USA finden soll.

Diese sensationelle Nachricht wurde zuerst von Mexikos großem TUDN Sportmedium veröffentlicht, danach enthüllte das Portal eurasia.football die Details.

TUDN-Insider: Türen in Mexiko und den USA öffnen sich für Cannavaro

Der bekannte mexikanische Insider und Reporter des Fernsehsenders TUDN, Francisco Arredondo, Línea de 4 gab in der Sendung bekannt, dass die neuen Vertreter des italienischen Trainers aktiv geworden sind:

Zielligen: Die Agentur sucht für Cannavaro nach Optionen, einen Verein in der mexikanischen ersten Liga — Liga MX — sowie in den Ligen der USA und Kanadas, MLS — zu trainieren;

Hauptbedingung: Der Kandidat wird in die Liste der Hauptanwärter aufgenommen, die sofort in Betracht gezogen werden, sobald eine Cheftrainerposition bei Vereinen in diesen Ligen frei wird.

Vertrag mit Usbekistan und Situation in der Nationalmannschaft

Trotz der Vereinbarung für Nordamerika setzt Fabio Cannavaro seine Arbeit bei der usbekischen Nationalmannschaft derzeit planmäßig fort:

Aktueller Vertrag: Der italienische Experte, der im Oktober 2025 die Leitung der Nationalmannschaft übernahm, führte die „Weißen Wölfe“ bei der Weltmeisterschaft 2026. Nach der WM bestätigte der usbekische Fußballverband (UFA) offiziell, dass der laufende Vertrag mit Cannavaro bis Oktober 2027 ausgelegt ist;

Letzte Ergebnisse: Die Schützlinge von Cannavaro, der die Nationalmannschaft nach der WM neu formiert, besiegten im Rahmen der internationalen Herbstspiele den Iran mit 3:1 und Syrien mit 4:1, Südkorea unterlagen sie auswärts jedoch mit 0:2.

Reiche Trainerfahrung

Fabio Cannavaro hat während seiner Trainerkarriere eine Reihe namhafter Mannschaften in Asien und Europa geleitet:

Der chinesische Verein Guangzhou Evergrande und die chinesische Nationalmannschaft;

Die italienischen Teams Benevento und Udinese;

Der kroatische Spitzenklub Dinamo Zagreb.

Die neue Vereinbarung der Fußballlegende mit der Agentur deutet darauf hin, dass er nach Ablauf seines Vertrages bei der usbekischen Nationalmannschaft oder bei einem entsprechenden Angebot den Weg über den Ozean antreten könnte.