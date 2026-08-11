10-jähriges Mädchen steigt ins Wasser, um einen Wal zu retten

Im australischen Bundesstaat Queensland wurde die 10-jährige Scarlett Zeugin eines ungewöhnlichen und bewegenden Ereignisses auf dem Meer. Während sie mit ihrer Mutter Shantell Smith auf einem Jetski unterwegs war, entdeckte sie einen riesigen Wal, der im flachen Wasser festsaß. Ohne Zeit zu verlieren, versuchte das Mädchen, ihm beim Überleben zu helfen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Gebiets, das früher Fraser Island genannt wurde und heute unter dem Namen K'gari bekannt ist. Der riesige Buckelwal konnte sich im flachen, klaren Wasser nicht fortbewegen.

Scarlett näherte sich dem Wal und begann, Wasser über ihn zu spritzen. Damit wollte sie verhindern, dass der Körper des Meerestiers austrocknet. Auf den Videos ist zu sehen, wie das Mädchen wenige Schritte vom Wal entfernt steht und ihn immer wieder mit Wasser bespritzt.

Laut Scarletts Mutter Shantell Smith gab der Wal Laute von sich, als würde er mit ihnen «sprechen». Zum Glück nahm der Vorfall ein gutes Ende: Als der Wasserstand stieg, konnte sich der Wal befreien und wieder in Richtung offene See schwimmen.

Smith kommt seit fast 20 Jahren mit einem Jetski in diese Gegend, um Wale zu beobachten. Sie bezeichnete den Vorfall als eine sehr bewegende Erfahrung. Besonders erleichtert habe sie, dass der Wal überlebt hatte.

«Ehrlich gesagt hat dieser Vorfall meinen ganzen schönen Tag verdorben, bis ich wusste, dass der Wal sicher entkommen war. Ich machte mir große Sorgen, ob er ins Meer zurückkehren konnte», sagte sie.

Mutter und Tochter fanden den Wal allein vor. Sie hielten mit dem Boot neben ihm an und hielten seinen Körper so feucht wie möglich, während sie auf Hilfe warteten. Bevor die zuständigen Einsatzkräfte eintrafen, mussten sie das Gebiet jedoch verlassen. Später blieb ein anderes Paar beim Wal und wartete, bis der Wasserstand stieg.

Daraufhin stieg der Wasserstand, und der Wal konnte sich befreien. Augenzeugen zufolge hatte er sein Maul weit geöffnet, sodass die darin befindlichen Bartenplatten deutlich zu sehen waren.

Ein Sprecher des Ministeriums für Umwelt, Tourismus, Wissenschaft und Innovation von Queensland teilte mit, dass die Wildtierschutzbehörden am Sonntag kurz nach 9:00 Uhr über einen im flachen Wasser feststeckenden Wal informiert worden seien. Kurz nachdem die Fachleute den Bereich von Wathumba Creek erreicht hatten, konnte sich der Wal befreien und ins Meer zurückkehren.

Wathumba Creek an der Westseite der Insel K'gari zählt zu den bei Touristen beliebten Gebieten. Bei steigendem Wasser verwandelt sich die Gegend in einen riesigen Salzwassersee, der sich mit verschiedenen Meerestieren füllt.

Dank der schnellen Reaktion der kleinen Scarlett und der Hilfe ihrer Mutter erhielt der riesige Wal, der im flachen Wasser in Schwierigkeiten geraten war, eine Überlebenschance. Das Schönste an der Geschichte ist, dass das Meerestier in die Freiheit zurückkehren konnte.