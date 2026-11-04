Usbekische Boxer im aktualisierten WBA-Ranking: Zwei Athleten verteidigen ihre Spitzenposition

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Usbekische Boxer im aktualisierten WBA-Ranking: Zwei Athleten verteidigen ihre Spitzenposition

Die World Boxing Association (WBA) hat ihr offizielles Ranking für die Profiboxer nach Abschluss des Monats Oktober veröffentlicht. Demnach konnten zwei usbekische Faustkämpfer — Bektemir Meliqo‘ziyev und Muhammad Shexov ihre Spitzenpositionen (Platz 1) unter den Herausforderern in ihren jeweiligen Gewichtsklassen behaupten.

Wichtige Änderungen im Ranking: Zwei unserer Boxer aus der Liste gestrichen

In der aktualisierten Tabelle gab es auch einige Verluste. Insbesondere Otabek Xolmatov, der im Vormonat noch auf Platz 9 im Federgewicht geführt wurde, sowie Sirochbek Ismoilov, der auf Platz 13 im Leichtgewicht notiert war, wurden diesmal aus den Top 15 der WBA entfernt.

Die vollständigen Platzierungen der usbekischen Boxer im WBA-Ranking

Boxer

Gewichtsklasse

Platzierung

Weltmeister

Muhammad Shexov

Superbantamgewicht

Platz 1 (unverändert)

Naoya Inoue

Murodjon Ahmadaliyev

Superbantamgewicht

Platz 3 (unverändert)

Naoya Inoue

Otabek Xolmatov

Federgewicht

Aus dem Ranking entfernt (zuvor 9)

Floyd Schofield

Sirochbek Ismoilov

Leichtgewicht

Aus dem Ranking entfernt (zuvor 13)

Vakant

Ruslan Abdullayev

Superleichtgewicht

Platz 13 (unverändert)

Gary Russell

Shahram G‘iyosov

Weltergewicht

Platz 8 (unverändert)

Teofimo Lopez

Isroil Madrimov

Superweltergewicht

Platz 7 (unverändert)

Jaron Ennis

Bektemir Meliqo‘ziyev

Supermittelgewicht

Platz 1 (unverändert)

Jaime Munguia

Direkte Herausforderer um den Weltmeistertitel

Muhammad Shexov (Herausforderer für den Titel von Naoya Inoue) und Bektemir Meliqo‘ziyev (Herausforderer für den Titel von Jaime Munguia) festigen ihren Status als offizielle Anwärter auf Platz 1 ihrer Gewichtsklassen. Auch Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov und Isroil Madrimov halten weiterhin starke Positionen in den Top 10 im Kampf um die Weltmeistertitel.

Wer von unseren Boxern auf Platz 1 — Bektemir Meliqo‘ziyev oder Muhammad Shexov — wird Ihrer Meinung nach als Erster um einen Weltmeistertitel in den Ring steigen?

Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses aktualisierten Rankings mit allen Fans des usbekischen Boxsports!

WBABektemir Meliqo‘ziyevMuhammad ShexovUsbekischer BoxsportProfiboxen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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