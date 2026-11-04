Usbekische Boxer im aktualisierten WBA-Ranking: Zwei Athleten verteidigen ihre Spitzenposition
Die World Boxing Association (WBA) hat ihr offizielles Ranking für die Profiboxer nach Abschluss des Monats Oktober veröffentlicht. Demnach konnten zwei usbekische Faustkämpfer — Bektemir Meliqo‘ziyev und Muhammad Shexov ihre Spitzenpositionen (Platz 1) unter den Herausforderern in ihren jeweiligen Gewichtsklassen behaupten.
Wichtige Änderungen im Ranking: Zwei unserer Boxer aus der Liste gestrichen
In der aktualisierten Tabelle gab es auch einige Verluste. Insbesondere Otabek Xolmatov, der im Vormonat noch auf Platz 9 im Federgewicht geführt wurde, sowie Sirochbek Ismoilov, der auf Platz 13 im Leichtgewicht notiert war, wurden diesmal aus den Top 15 der WBA entfernt.
Die vollständigen Platzierungen der usbekischen Boxer im WBA-Ranking
Boxer
Gewichtsklasse
Platzierung
Weltmeister
Muhammad Shexov
Superbantamgewicht
Platz 1 (unverändert)
Naoya Inoue
Superbantamgewicht
Platz 3 (unverändert)
Naoya Inoue
Otabek Xolmatov
Federgewicht
Aus dem Ranking entfernt (zuvor 9)
Floyd Schofield
Sirochbek Ismoilov
Leichtgewicht
Aus dem Ranking entfernt (zuvor 13)
Vakant
Ruslan Abdullayev
Superleichtgewicht
Platz 13 (unverändert)
Gary Russell
Shahram G‘iyosov
Weltergewicht
Platz 8 (unverändert)
Teofimo Lopez
Isroil Madrimov
Superweltergewicht
Platz 7 (unverändert)
Jaron Ennis
Bektemir Meliqo‘ziyev
Supermittelgewicht
Platz 1 (unverändert)
Jaime Munguia
Direkte Herausforderer um den Weltmeistertitel
Muhammad Shexov (Herausforderer für den Titel von Naoya Inoue) und Bektemir Meliqo‘ziyev (Herausforderer für den Titel von Jaime Munguia) festigen ihren Status als offizielle Anwärter auf Platz 1 ihrer Gewichtsklassen. Auch Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov und Isroil Madrimov halten weiterhin starke Positionen in den Top 10 im Kampf um die Weltmeistertitel.
Wer von unseren Boxern auf Platz 1 — Bektemir Meliqo‘ziyev oder Muhammad Shexov — wird Ihrer Meinung nach als Erster um einen Weltmeistertitel in den Ring steigen?
Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieses aktualisierten Rankings mit allen Fans des usbekischen Boxsports!
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