ManU dreht 0:2 in 3:2, Gasperini erkennt physische Unterlegenheit und Pressing an

In einem der zentralen Duelle des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Unitedfeierte einen willensstarken und dramatischen Heimsieg gegen die AS Roma. Obwohl die Römer zu Beginn der Partie mit 2:0 führten, glichen die Mancunians am Ende nicht nur aus, sondern sicherten sich auch die wichtigen 3 Punkte.

Gian Piero Gasperini: „In der zweiten Halbzeit fehlte uns die Kraft“

AS Roma-Cheftrainer Gian Piero Gasperini TuttoMercatoWeb sprach in einem Interview mit der Publikation über die taktischen Änderungen, den Fitnesszustand seiner Schützlinge sowie die aktiven Aktionen des Gegners:

„Das war ein anderes Spiel. Damals wurde alles innerhalb von 7–8 Minuten nach Standardsituationen entschieden. Heute war das nach dem Elfmeter nicht der Fall. Wir konnten dem Spiel nicht das nötige Tempo verleihen. Im Vergleich zur ersten Halbzeit fehlte uns in der zweiten die Kraft. Das erste Gegentor fiel durch einen Elfmeter, das zweite nach einer Verletzungssituation, als das Spiel gerade ausgeglichen war. Dieses Spiel lieferte uns mehr Erkenntnisse als das gegen Real Madrid. Das müssen wir für die Zukunft nutzen.“

Der italienische Spezialist gab zudem offen zu, dass seine Mannschaft auf das verstärkte hohe Pressing von ManU in den zweiten 45 Minuten nicht richtig reagieren konnte:

„Der Gegner hatte nichts mehr zu verlieren und übte hohes Pressing aus. Das war zu erwarten. Wir hätten anders agieren und lange Bälle spielen müssen. Aber wir konnten die Schlüsselspieler des Gegners nicht stoppen. Vielleicht hätten wir mehr in die Zweikämpfe gehen müssen. Nach dem Elfmeter, beim Stand von 2:2, wurde der Druck noch größer. Das hat uns den Sieg gekostet.“

Details zum SpielManchester United— AS Roma (3:2)

Statistiken Manchester UnitedAS RomaEndstand 3 2 Halbzeitergebnis 0 2 0 Torschützen Bruno Fernandes 58' (Elfmeter), Matheus Cunha 83', 86' Matías Soulé 11', Donyell Malen 17' (Elfmeter) Wettbewerbsphase UEFA Champions League 2026/27 Ligaphase, 4. Spieltag Tabellenplatz 17. Platz (6 Punkte) 19. Platz (4 Punkte) Cunhas Gala und die Tabellensituation Die Engländer, die in der zweiten Halbzeit das Heft in die Hand nahmen, verkürzten in der 58. Minute durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes. Der brasilianische Stürmer Matheus Cunha, der zum Helden der Partie avancierte, erzielte innerhalb von drei Minuten (83. und 86. Minute) zwei Tore und brachte das Old Trafford zum Beben.

Nach diesem wichtigen Sieg erhöhte Manchester United sein Punktekonto in der UCL-Tabelle auf 6 und kletterte auf den 17. Platz. Die AS Roma, die eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen musste, bleibt mit 4 Punkten auf dem 19. Rang.

Glauben Sie, dass die taktische Nachlässigkeit von Gasperini der Grund für den Verlust der 2:0-Führung war, oder spielten das Pressing von ManU und die individuelle Klasse von Cunha die entscheidende Rolle?

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Sizningcha, «Roma»ning 2:0 hisobini boy berishiga Gasperini taktikasining pala-partishligi sabab bo‘ldimi yoki «MYU»ning pressingi va Kunyaning individual mahorati hal qiluvchi rol o‘ynadimi?

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