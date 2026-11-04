Was sagte Unai Emery nach der herben Niederlage gegen den FC Barcelona?

Nach der deutlichen 0:3-Auswärtsniederlage gegen den FC Barcelona am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League Aston VillaCheftrainer Unai Emery teilte nach der Partie seine Gedanken. Der spanische Fachmann BBC Sport sprach im Interview über individuelle Fehler, die Entwicklung der Mannschaft und ungenutzte Torchancen.

Fehler und mangelnde Kaltschnäuzigkeit

Der Trainer aus Birmingham betonte, dass sein Team gegen einen starken Gegner hart gekämpft habe, es aber in den entscheidenden Momenten an Präzision fehlte:

„Wie sich unsere Mannschaft entwickelt, ist über die 90 Minuten deutlich zu sehen. Wir haben junge, talentierte Spieler sowie erfahrene Akteure im Kader. Heute haben wir einige Fehler gemacht. Wir sind im Arbeitsprozess schon früher auf solche Mängel gestoßen, haben aber jedes Mal die Kraft gefunden, sie zu überwinden. Auch heute haben wir trotz der Fehler weiter Chancen kreiert und Zweikämpfe gesucht. Hätten wir in der ersten Halbzeit zumindest eine der Möglichkeiten in ein Tor umgemünzt, wäre vielleicht alles anders verlaufen. Doch in der entscheidenden Phase fehlte die nötige Kaltschnäuzigkeit.“ — Unai Emery

Spielbericht und Details: FC Barcelona — Aston Villa (3:0)

Statistiken FC Barcelona Aston Villa Endstand 3 0 Torschützen Raphinha (Doppelpack), Lamine Yamal (1 Tor) — Wettbewerbsphase UEFA Champions League 2026/27 Ligaphase, 4. Spieltag UEFA Champions League 2026/27 Ligaphase, 4. Spieltag Punktestand 9 Punkte (Spitzengruppe) 9 Punkte (Spitzengruppe) Nächster Gegner — Galatasaray (Türkei)

Nächste Herausforderung — in Istanbul

Der klare Sieg der Katalanen wurde durch Lamine Yamal und den in Topform spielenden Raphinha mit seinem Doppelpack besiegelt. Trotz der Niederlage bleibt Aston Villa dank der Erfolge aus den ersten drei Spieltagen mit 9 Punkten ein Anwärter auf die K.o.-Phase. Die Schützlinge von Unai Emery treffen am 5. Spieltag auf den türkischen Spitzenklub Galatasaray.

Glauben Sie, dass Aston Villa aus dieser herben Niederlage die richtigen Schlüsse zieht und im hitzigen Duell in Istanbul gegen Galatasaray gewinnen kann?

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