Nicolas Cage lebt im Hotel: Warum der Hollywood-Star obdachlos wurde

Der Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Nicolas Cage gab bekannt, dass er derzeit in Hotels lebt, nachdem er aufgrund eines Erdrutsches in der Nähe seines Luxushauses im prestigeträchtigen Malibu, Kalifornien, obdachlos geworden ist. Laut dem Magazin People enthüllte der berühmte Schauspieler dies überraschend während seines Auftritts auf der Los Angeles Comic Con.

„Ich bin derzeit ein wenig obdachlos. Es gab ein Problem mit meinem Haus in Malibu, deshalb lebe ich momentan von Hotel zu Hotel“, gestand der Schauspieler.

Eine 7,6 Meter tiefe Schlucht vor dem 10,5-Millionen-Dollar-Anwesen

Nicolas Cage hatte dieses Luxusanwesen im Jahr 2024 für 10,5 Millionen Dollar erworben. Doch die Naturgewalten stellten eine ernsthafte Bedrohung für das wertvolle Eigentum dar:

Entstehung eines riesigen Kraters: Am 8. September entstand in der Nähe des Hauses ein gewaltiger Erdrutsch mit einer Tiefe von fast 7,6 Metern und einer Fläche von 9 mal 18 Metern ;

Zerstörung von Straßen und Infrastruktur: Die Schlucht hat einen Großteil der Haupteinfahrt weggespült und den Bewohnern den sicheren Zugang zu ihren Häusern vollständig genommen. Zudem wurden unterirdische Versorgungsleitungen, einschließlich Gasleitungen, beschädigt;

Abrutschen in Richtung Ozean: Der Vorfall wurde durch starke Küstenerosion, heftige Sturmfluten und einen ungewöhnlich hohen Gezeitenstand verursacht. Der Erosionsprozess hält an und weitet sich in Richtung Ozean aus.

Notstand in Malibu: Dutzende Familien evakuiert

Angesichts des Ausmaßes der Gefahr rief die Stadtverwaltung umgehend den Notstand aus:

31 Haushalte in Gefahr: Insgesamt wurden die Bewohner von 31 Häusern an sichere Orte gebracht;

Aufforderung zur vollständigen Räumung: Für 7 dieser Häuser wurde aufgrund der unmittelbaren Einsturzgefahr eine offizielle Räumungsanordnung erteilt, während weitere 24 Haushalte aufgrund fehlender sicherer Zufahrtswege unbewohnbar wurden.

Weitere aufsehenerregende Veränderungen im Leben des Schauspielers

Es ist erwähnenswert, dass Nicolas Cage eigentlich der Neffe des berühmten Filmregisseurs Francis Ford Coppola ist. Zu Beginn seiner Karriere nahm er ein Pseudonym an, um aus eigener Kraft Erfolg zu haben und nicht im Schatten seines berühmten Verwandten zu stehen.

Im Mai dieses Jahres wurde zudem bekannt, dass der Schauspieler offiziell auf seinen Geburtsnamen Coppola verzichtet und den Namen Cage auch in seinen Dokumenten fest verankert hat.