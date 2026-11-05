Nicolas Cage lebt im Hotel: Warum der Hollywood-Star obdachlos wurde

·16·Welt
Nicolas Cage lebt im Hotel: Warum der Hollywood-Star obdachlos wurde

Der Hollywood-Star und Oscar-Preisträger Nicolas Cage gab bekannt, dass er derzeit in Hotels lebt, nachdem er aufgrund eines Erdrutsches in der Nähe seines Luxushauses im prestigeträchtigen Malibu, Kalifornien, obdachlos geworden ist. Laut dem Magazin People enthüllte der berühmte Schauspieler dies überraschend während seines Auftritts auf der Los Angeles Comic Con.

„Ich bin derzeit ein wenig obdachlos. Es gab ein Problem mit meinem Haus in Malibu, deshalb lebe ich momentan von Hotel zu Hotel“, gestand der Schauspieler.

Eine 7,6 Meter tiefe Schlucht vor dem 10,5-Millionen-Dollar-Anwesen

Nicolas Cage hatte dieses Luxusanwesen im Jahr 2024 für 10,5 Millionen Dollar erworben. Doch die Naturgewalten stellten eine ernsthafte Bedrohung für das wertvolle Eigentum dar:

  • Entstehung eines riesigen Kraters: Am 8. September entstand in der Nähe des Hauses ein gewaltiger Erdrutsch mit einer Tiefe von fast 7,6 Meternund einer Fläche von 9 mal 18 Metern ;

  • Zerstörung von Straßen und Infrastruktur: Die Schlucht hat einen Großteil der Haupteinfahrt weggespült und den Bewohnern den sicheren Zugang zu ihren Häusern vollständig genommen. Zudem wurden unterirdische Versorgungsleitungen, einschließlich Gasleitungen, beschädigt;

  • Abrutschen in Richtung Ozean: Der Vorfall wurde durch starke Küstenerosion, heftige Sturmfluten und einen ungewöhnlich hohen Gezeitenstand verursacht. Der Erosionsprozess hält an und weitet sich in Richtung Ozean aus.

Notstand in Malibu: Dutzende Familien evakuiert

Angesichts des Ausmaßes der Gefahr rief die Stadtverwaltung umgehend den Notstand aus:

  • 31 Haushalte in Gefahr: Insgesamt wurden die Bewohner von 31 Häusern an sichere Orte gebracht;

  • Aufforderung zur vollständigen Räumung: Für 7 dieser Häuser wurde aufgrund der unmittelbaren Einsturzgefahr eine offizielle Räumungsanordnung erteilt, während weitere 24 Haushalte aufgrund fehlender sicherer Zufahrtswege unbewohnbar wurden.

Weitere aufsehenerregende Veränderungen im Leben des Schauspielers

Es ist erwähnenswert, dass Nicolas Cage eigentlich der Neffe des berühmten Filmregisseurs Francis Ford Coppola ist. Zu Beginn seiner Karriere nahm er ein Pseudonym an, um aus eigener Kraft Erfolg zu haben und nicht im Schatten seines berühmten Verwandten zu stehen.

Im Mai dieses Jahres wurde zudem bekannt, dass der Schauspieler offiziell auf seinen Geburtsnamen Coppola verzichtet und den Namen Cage auch in seinen Dokumenten fest verankert hat.

Nicolas CageMalibuLos Angeles Comic ConErdrutschHollywood
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Brände in Kalifornien verschärfen sich: Über 150.000 Haushalte ohne Strom (Video)Brände in Kalifornien verschärfen sich: Über 150.000 Haushalte ohne Strom (Video)16 Oktober 22:54„Es erfüllt mein Herz mit Entsetzen, aber...“: Warum hat sich König Charles III. nicht im Namen Großbritanniens entschuldigt?„Es erfüllt mein Herz mit Entsetzen, aber...“: Warum hat sich König Charles III. nicht im Namen Großbritanniens entschuldigt?Gestern 23:27Skandal um unbezahltes Denkmal für den „künftigen Präsidenten“ TaschijewSkandal um unbezahltes Denkmal für den „künftigen Präsidenten“ TaschijewGestern 23:02KI-Risiken und regionale Sicherheit: Präsident in Astana eingetroffenKI-Risiken und regionale Sicherheit: Präsident in Astana eingetroffenGestern 22:1951 Milliarden Dollar für den Frieden: Huthi stellen Saudi-Arabien harte Bedingungen51 Milliarden Dollar für den Frieden: Huthi stellen Saudi-Arabien harte BedingungenGestern 22:054,5 Meter langer Schrecken: Riesige Anakonda in Wohngebiet in Brasilien gefangen4,5 Meter langer Schrecken: Riesige Anakonda in Wohngebiet in Brasilien gefangenGestern 21:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt