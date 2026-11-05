6% in den USA, wie sieht es bei uns aus: Wie viel geben Usbeken für Lebensmittel aus?

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6% in den USA, wie sieht es bei uns aus: Wie viel geben Usbeken für Lebensmittel aus?

Die Bevölkerung Usbekistans gibt einen erheblichen Teil ihrer Konsumausgaben aus — im Durchschnitt 44,8 Prozent (gerundet fast 45 Prozent) nur für tägliche Lebensmittel aus. Eine globale Ranking-Karte, die auf Studien des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA Economic Research Service) basiert, bestätigt diesen Wert.

Laut der vorliegenden Infografik gehört Usbekistan zu den Top 10 der Länder weltweit die den größten Anteil ihres Familienbudgets für Lebensmittel aufwenden. Bemerkenswert ist, dass die nationale Statistik sogar noch ernstere Zahlen liefert: Nach internen Haushaltsbeobachtungen der Agentur für Statistik Usbekistans kann dieser Wert in der Praxis bis zu 56,5 Prozent erreichen.

Was besagt das Engel-Gesetz und warum ist dieser Indikator wichtig?

In der Wirtschaftswissenschaft gibt es das bekannte Engel-Gesetz welches als Hauptkriterium für die Bewertung des tatsächlichen Wohlstandsniveaus der Bevölkerung gilt:

  • Einkommen und Ernährung im Verhältnis: Je niedriger das Realeinkommen einer Familie oder Gesellschaft ist, desto größer ist der Anteil des täglichen Budgets, der für Lebensmittel und Produkte aufgewendet werden muss;

  • Entwicklungshemmnis: Mit steigendem Einkommen sinkt der Anteil für Lebensmittel drastisch, und die überschüssigen Mittel fließen in Bildung, hochwertige Gesundheitsversorgung, Reisen, persönlichen Komfort und Ersparnisse für die Zukunft;

  • Inflationsrisiko: Hohe Lebensmittelausgaben bedeuten, dass die Bevölkerung eines Landes extrem anfällig und schwach gegenüber Marktpreisänderungen und Lebensmittelinflation ist.

Die Lage weltweit: Ein drastischer Unterschied zu Industrienationen

Diese Berechnungen umfassen nur Produkte, die für den häuslichen Verzehr gekauft werden; Ausgaben für Restaurants, Cafés, alkoholische Getränke und Tabak sind nicht enthalten:

  • TOP 10 Länder mit den höchsten Lebensmittelausgaben (laut Infografik):

    1. Nigeria — 56%

    2. Myanmar — 55%

    3. Laos — 54%

    4. Kenia — 49%

    5. Turkmenistan — 46%

    6. Tansania — 46%

    7. Usbekistan — 45% (genau 44,8%)

    8. Kamerun — 43%

    9. Elfenbeinküste — 43%

    10. Kasachstan — 42% (genau 41,7%)

  • Werte der Nachbarländer und Industrienationen:

    • GUS und nahegelegene Staaten: Ukraine — 42% (41,6%), Belarus — 30,6%, Russland — 26% (25,7%), Türkei — 22%;

    • Führende Volkswirtschaften: Die Bevölkerung der USA gibt nur 6% ihrer Ausgaben für Lebensmittel aus. In Großbritannien und Irland liegt dieser Wert bei 8%, in Deutschland und Norwegen bei 12%, in Frankreich und Japan bei jeweils 13% und 16%.

6% in den USA, wie sieht es bei uns aus: Wie viel geben Usbeken für Lebensmittel aus?

Experten betonen, dass der Hauptfaktor für die Steigerung des Wohlstands in Usbekistan die Sicherung des Wachstums der Realeinkommen und die Stärkung des internen Wettbewerbs ist, um Preisstabilität auf dem Lebensmittelmarkt zu garantieren.

Agentur für Statistik UsbekistansUSDAEngel-GesetzLebensmittelinflationWirtschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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