Der ehemalige Weltmeister im Mittelgewicht und lebende Boxlegende Gennadi Golowkin hat auf die Entscheidung von Cristiano Ronaldo reagiert, seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden. Cristiano Ronaldos Entscheidung sorgt für Aufsehen. Der Abschied des 41-jährigen Fußballstars von der Nationalmannschaft löst in der Sportwelt ein großes Echo aus.

Unter dem emotionalen Abschiedsvideo, das Ronaldo in den sozialen Medien veröffentlichte und mit den Worten „Portugal wird immer in meinem Herzen sein“ kommentierte, hinterließ auch der berühmte kasachische Boxer seine aufrichtigen Gedanken.

„Eine wahre Legende“: Golowkins Tribut an Cristiano

Gennadi Golowkin würdigte den beispiellosen Beitrag des portugiesischen Kapitäns zum Weltsport besonders:

Eine Quelle der Inspiration: „Eine wahre Legende. Inspiriere weiterhin Menschen auf der ganzen Welt!“, schrieb Golowkin.

Unvergängliches Erbe: „Dein Vermächtnis wird ewig leben!“, würdigte der berühmte Boxer die Karriere des Fußballstars.

23 Jahre große Herrschaft in Zahlen

Cristiano Ronaldos Leistungen im Nationaltrikot bleiben einer der größten Höhepunkte der Sportgeschichte: