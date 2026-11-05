KI-Risiken und regionale Sicherheit: Präsident in Astana eingetroffen

Der Präsident der Republik Usbekistan Shavkat Mirziyoyev traf am 5. November 2026 zu einem Arbeitsbesuch in der kasachischen Hauptstadt Astana ein. Dieser Besuch des Staatsoberhauptes erfolgt auf gemeinsame Einladung des kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew und König Abdullah II. von Jordanien.

Am internationalen Flughafen von Astana wurde das usbekische Staatsoberhaupt vom kasachischen Premierminister Oljas Bektenow und weiteren offiziellen Vertretern mit hohen Ehren empfangen.

Hauptagenda: Der „Aqaba-Prozess“ und der Gipfel der regionalen Führungskräfte

Die wichtigste Veranstaltung im Rahmen des Besuchs ist für den 6. November 2026 geplant:

Internationales Format: Shavkat Mirziyoyev wird am Dialog im Rahmen des renommierten „Aqaba-Prozesses“ teilnehmen, der auf die Gewährleistung der internationalen Sicherheit durch die Staats- und Regierungschefs Zentralasiens abzielt;

Hochrangige Zusammenarbeit: Auf dem Gipfel werden die Koordinierung der Sicherheitsbemühungen der zentralasiatischen Staaten sowie Mechanismen zur gemeinsamen Bekämpfung neuer globaler Bedrohungen mit internationalen Partnern erörtert.

Im Fokus der Diskussion: Risiken durch Künstliche Intelligenz

Das wichtigste und aktuellste Thema des Gipfels widmet sich der Bekämpfung digitaler Risiken der neuen Generation:

Sicherheit der Künstlichen Intelligenz: Informations- und Cybersicherheitsprobleme, die durch die rasante Entwicklung von Hochtechnologien und KI-Systemen entstehen;

Gefahr von Terrorismus und Extremismus: Maßnahmen zur kollektiven Abwehr der Gefahr des Missbrauchs von KI und fortschrittlichen Technologien für extremistische, radikale und destruktive Zwecke;

Regionale Stabilität: Schutz des gemeinsamen Informationsraums der zentralasiatischen Staaten und Anpassung der regionalen Sicherheitsarchitektur an moderne Bedrohungen.

Es wird erwartet, dass dieses Treffen in Astana einen wichtigen strategischen Meilenstein zur Stärkung des Friedens und der technologischen Stabilität in Zentralasien vor dem Hintergrund moderner digitaler Bedrohungen darstellt.