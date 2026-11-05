Der amtierende UFC-Leichtgewichtschampion und MMA-Weltstar Islam Machatschew hat erneut die usbekische Hauptstadt besucht. Der berühmte Athlet nimmt an der in Taschkent vom 6. bis 8. November stattfindenden Jubiläums- 50. Weltmeisterschaft im Sambo der Männer und Frauen als Ehrengast und offizieller internationaler Botschafter des Sambosports teil.

Dieser prestigeträchtige Wettbewerb, dessen Gastgeber unsere Hauptstadt ist, hat die größten Legenden der Welt des Kampfsports vereint.

Treffen mit Fjodor Jemeljanenko und prominenter Besuch

Im Rahmen des Besuchs fand ein historisches Treffen statt, das die Sportwelt begeistert hat:

Zwei Legenden ihrer Ära in Taschkent: Neben Islam Machatschew ist auch einer der größten Kämpfer in der Geschichte des MMA, der legendäre Fjodor Jemeljanenko, als Sambo-Botschafter nach Taschkent gereist. Die beiden großen Sportler trafen sich in der Hauptstadt zu einem herzlichen Austausch.

Besondere Botschaft und Einladung: Vor seiner Ankunft in unserer Hauptstadt hatte Islam Machatschew über seine offiziellen Social-Media-Kanäle eine Videobotschaft an das usbekische Volk gerichtet und alle Sportbegeisterten dazu aufgerufen, diese historischen Kämpfe live mitzuerleben.

Wo und wie findet das Jubiläumsturnier statt?

Die Kämpfe der 50. Sambo-Weltmeisterschaft, der wichtigsten in der Geschichte des Sports, sind auf höchstem Niveau organisiert:

Veranstaltungsort: Die Weltmeisterschaftskämpfe finden im modernen Eispalast (Game Sports Arena) im Komplex «Yangi O‘zbekiston» in der Hauptstadt statt.

Einzigartige Gelegenheit für Fans: Drei Tage lang haben Fans die Möglichkeit, nicht nur die Kämpfe der stärksten Sambokämpfer des Planeten zu verfolgen, sondern auch ihre Idole wie Islam Machatschew und Fjodor Jemeljanenko hautnah zu erleben.

Zur Erinnerung: Islam Machatschew war bereits im Juni 2026 zu Gast in Taschkent und hatte dort freundschaftliche Treffen mit usbekischen Olympiasiegern und lokalen Sportstars.