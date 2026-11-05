Trainer-Einschätzung: Was sagte Jorge Jesus zum Rücktritt von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, äußerte sich zur Legende des Weltfußballs Cristiano Ronaldo und dessen Entscheidung, seine internationale Karriere zu beenden. In einem Interview mit der renommierten Zeitung Record betonte der erfahrene Experte die unschätzbare Rolle des 41-jährigen Kapitäns, nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern für die gesamte Geschichte des Weltsports.

Jesus betonte, dass der Abschied von Cristiano zwar das Ende einer Ära markiere, sein Name und sein Vermächtnis jedoch für immer im Fundament des portugiesischen Sports verankert bleiben werden.

«Cristiano ist ein untrennbarer Teil unseres Volkes und unserer Geschichte»: Die Anerkennung des Cheftrainers

Jorge Jesus beschrieb den Beitrag des Kapitäns zur Entwicklung der Nationalmannschaft wie folgt:

Nationales Symbol und globales Phänomen: «Cristiano ist eine Persönlichkeit von Weltformat, ein wahres Symbol für Portugal und die Nationalmannschaft. Er hat über all die Jahre einen unvergleichlichen und unermesslich großen Beitrag zum Team geleistet»;

Ein Vorbild für die junge Generation: «Für die Jugend Portugals ist er ein echtes Idol, ein ideales Vorbild im Leben. Ein Großteil seiner Fans gehört genau dieser jungen Generation an»;

Ewiges Vermächtnis: «Cristiano wird immer ein untrennbarer Teil unseres Teams, unseres Volkes und unserer großen Geschichte bleiben».

Ein 23-jähriger Siegeszug, der 2003 begann

Cristiano Ronaldo hinterlässt beim Abschied von der Nationalmannschaft unvergleichliche Erfolge: