13-jährige aserbaidschanische Staatsbürgerin bringt in Georgien Zwillinge zur Welt

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13-jährige aserbaidschanische Staatsbürgerin bringt in Georgien Zwillinge zur Welt

In der georgischen Stadt Marneuli hat eine 13-jährige aserbaidschanische Staatsbürgerin Zwillinge zur Welt gebracht. Eines der Neugeborenen verstarb, der Zustand des zweiten Kindes wird als kritisch gemeldet. Das georgische Innenministerium hat Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

Berichten zufolge wurde der Vorfall zuerst von der Menschenrechtsaktivistin Samira Bayramova gemeldet. Ihr zufolge ist das 13-jährige Mädchen aserbaidschanische Staatsbürgerin, während der Mann, mit dem sie verheiratet war, die georgische Staatsbürgerschaft besitzt. Diese Informationen basieren derzeit auf den Aussagen der Menschenrechtsaktivistin.

Die medizinische Einrichtung, in der die Kinder geboren wurden, hat die Strafverfolgungsbehörden über den Vorfall informiert. Das georgische Innenministerium bestätigte ebenfalls, dass im Rahmen eines Strafverfahrens Ermittlungen aufgenommen wurden.

Die Ermittlungen werden gemäß Artikel 140, Teil 1 des georgischen Strafgesetzbuches geführt. Diese Bestimmung sieht eine strafrechtliche Verantwortlichkeit für sexuelle Handlungen mit einer Person unter 16 Jahren vor.

Bisher wurden keine offiziellen Angaben zur Identität des Verdächtigen oder zu den gegen ihn eingeleiteten prozessualen Maßnahmen gemacht.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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