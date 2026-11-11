Iranischer Händler wegen Ähnlichkeit mit Netanjahu angeblich boykottiert

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Iranischer Händler wegen Ähnlichkeit mit Netanjahu angeblich boykottiert

Ein in der iranischen Hauptstadt Teheran tätiger Händler hat aufgrund seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich gezogen.

Berichten in sozialen Medien zufolge sind einige Kunden unzufrieden mit seiner Ähnlichkeit zum israelischen Regierungschef und haben aufgehört, in seinem Geschäft einzukaufen. Es gibt Informationen, dass dies dem Händler finanzielle Verluste eingebracht hat.

Ein älterer Mann im karierten Hemd steht vor Ladenregalen.

Die Publikation Jewish Breaking News konnte die Berichte über einen Boykott durch Kunden oder finanzielle Einbußen des Händlers jedoch nicht unabhängig bestätigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass zuvor einige iranische Internetnutzer dazu aufgerufen hatten, den Händler zu unterstützen. Auf diese Weise hat seine Ähnlichkeit mit Netanjahu in den sozialen Netzwerken für kontroverse Diskussionen gesorgt.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» Redakteur
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