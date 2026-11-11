Nach einer schwierigen Phase in der Premier League Manchester Unitedhat der Verein einen entscheidenden Schritt bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer gemacht. Für den Fall einer Entlassung von Michael Carrick steht der Nachfolger bereits fest: Der renommierte argentinische Trainer Mauricio Pochettino ist zum Hauptkandidaten der Mancunians geworden.

Vertragsbedingungen und Millionen-Ablösesumme

The Athletic Berichten zufolge haben sich Vertreter von „Manchester United“ am Dienstag mit der Seite von Mauricio Pochettino auf alle wesentlichen Bedingungen einer Zusammenarbeit geeinigt. Um den derzeitigen Trainer der US-Nationalmannschaft zu verpflichten, muss der englische Klub bestimmte finanzielle Entschädigungen leisten.

Bisher hat der Verein noch keinen offiziellen Kontakt zum US-Fußballverband aufgenommen. Sollte jedoch die endgültige Entscheidung für eine Verpflichtung von Pochettino fallen, müsste „ManU“ an den US-Verband eine Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Dollar zahlen. Zudem ist vorgesehen, dass auch seine Assistenten aus dem Trainerstab von der US-Nationalmannschaft nach England wechseln, wofür ebenfalls eine gesonderte Entschädigung fällig wird.

Verhandlungen und Team-Parameter Details und Kennzahlen Hauptkandidat Mauricio Pochettino (derzeit Cheftrainer der US-Nationalmannschaft) Status der Vereinbarung Vertreter des Klubs haben sich mit den Parteien auf die Bedingungen geeinigt Zahlung an den US-Verband Für die Vertragsauflösung 10 Millionen Dollar Ablösesumme Trainerstab Pochettinos Assistenten wechseln ebenfalls zu ManU Tabellensituation von ManU Nach 10 Spieltagen in der Premier League mit 8 Punkten auf dem 18. Platz

„Die Klubführung sieht sich gezwungen, schnelle und drastische Entscheidungen zu treffen, um das Team aus der Krise zu führen.“

Welche Herausforderungen erwarten ManU?

Manchester United liefert in dieser Saison Ergebnisse, die die Fans beunruhigen. Nach 10 Spieltagen in der englischen Premier League ist das Team mit nur 8 Punkten auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht. Solche unbefriedigenden Leistungen haben die Führung dazu gezwungen, schnelle Veränderungen einzuleiten.

Ob die Erfahrung von Mauricio Pochettino und das neue Projekt des Klubs die Mancunians aus der Krise retten können, werden wir in den kommenden Tagen nach offiziellen Bekanntmachungen erfahren.

Glauben Sie, dass die Ankunft von Mauricio Pochettino bei Manchester United das Spiel der Mannschaft grundlegend verändern und sie wieder in die oberen Tabellenregionen führen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!