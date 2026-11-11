In Moskau fand ein informelles Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko statt. Nach den Verhandlungen lud Wladimir Putin seinen belarussischen Amtskollegen persönlich dazu ein, das Gespräch bei einem Abendessen in seinem Privathaus fortzusetzen.

Humanitäre Zusammenarbeit und Sicherheitsfragen

Bei dem Treffen der beiden Staatschefs wurden die bilaterale Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich sowie humanitäre Fragen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt erörtert. Wladimir Putin dankte Alexander Lukaschenko für die Unterstützung bei der Organisation humanitärer Austauschmaßnahmen in der Ukraine und betonte, dass Moskau diese Bemühungen sehr schätze.

Alexander Lukaschenko bedankte sich seinerseits beim russischen Präsidenten für die rechtzeitige Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Republik. Der belarussische Staatschef erklärte, dass das Land moderne Waffensysteme vollständig integriert habe und die militärische Ausbildung unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem Ukraine-Konflikt verstärkt worden sei.

„Belarus hat modernste Waffen übernommen. Wir haben vollwertige Kampfeinheiten gebildet, von Freiwilligenverbänden bis hin zur regulären Armee“ — sagte Alexander Lukaschenko.

Parameter des Treffens und der Zusammenarbeit Offizielle Informationen und Details Datum und Format des Treffens 10. November 2026, informelles Gespräch und Abendessen im Privathaus Hauptthemen der Diskussion Sicherheit, humanitärer Austausch und wirtschaftliche Beziehungen Neuigkeiten aus dem militärischen Bereich Belarus hat modernste Waffen integriert und vollwertige Kampfeinheiten aufgestellt Wirtschaftsindikator Handelsvolumen zwischen beiden Ländern um 21 Prozent gestiegen Einladung zum Abendessen Wladimir Putin lud Lukaschenko nach dem offiziellen Gespräch zu sich nach Hause ein

„Vor dem Hintergrund der engen politisch-militärischen Zusammenarbeit steigen auch die Wirtschaftsindikatoren zwischen Russland und Belarus deutlich an.“

Anstieg des Handelsvolumens um 21 Prozent

Während des Gesprächs wurde nicht nur auf militärisch-politische, sondern auch auf wirtschaftliche Fragen eingegangen. Laut Alexander Lukaschenko ist das gegenseitige Handelsvolumen zwischen Russland und Belarus im aktuellen Zeitraum um 21 Prozent gestiegen. Dies zeigt, dass die Integration und die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zwischen den Bruderstaaten ein hohes Entwicklungstempo aufweisen.

Die Tatsache, dass das Treffen in informellem Rahmen fortgesetzt wurde und die Staatschefs bei einem privaten Abendessen wichtige regionale Fragen erörterten, unterstreicht die enge Verbundenheit der Bündnisbeziehungen zwischen beiden Ländern.

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