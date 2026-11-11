Chinesische Wissenschaftler entwickeln ungewöhnlichen Kamm gegen Haarausfall

Chinesische Wissenschaftler haben ein neues Gerät entwickelt, das bei der Bekämpfung von Haarausfall helfen könnte. Das Gerät, das äußerlich an einen gewöhnlichen Kamm erinnert, ist mit Elektroden ausgestattet, die ein schwaches elektrisches Feld erzeugen.

Die Forscher erklären, dass das Gerät mithilfe des elektrischen Feldes dazu beiträgt, dass medizinische Wirkstoffe besser zu den Haarwurzeln gelangen.

Das Gerät wurde bisher an Mäusen getestet. Während der Experimente begann das Fell der Tiere innerhalb von nur einem Monat wieder zu wachsen. Den Ergebnissen der Forscher zufolge war die Wirkung des Geräts sogar stärker als die des Präparats Minoxidil.

Dennoch ist noch unklar, wie die neue Technologie bei Menschen wirken wird. Weitere Studien und klinische Tests sind erforderlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit zu bestimmen.

Sollten auch zukünftige Tests positive Ergebnisse liefern, könnte diese Erfindung eine neue Chance für Menschen bieten, die unter Haarausfall leiden.