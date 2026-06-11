Bill Gates beantwortete Fragen zu seinen Verbindungen zu Epstein

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Bill Gates beantwortete Fragen zu seinen Verbindungen zu Epstein

Microsoft-Gründer Bill Gates hat vor einer US-Kongresskommission ausgesagt, die die Aktivitäten von Jeffrey Epstein untersucht. Die Anhörung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der US-Abgeordnete James Comer forderte eine Aussage von Gates, nachdem dessen Name mehrfach in vom Justizministerium veröffentlichten Dokumenten aufgetaucht war.

Den Dokumenten zufolge begannen die Beziehungen zwischen Gates und Epstein im Jahr 2011 und dauerten mindestens bis Ende 2014 an.

Laut einer vorbereiteten Erklärung will Gates den Gesetzgebern mitteilen, dass er niemals anderen Menschen Schaden zugefügt hat.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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